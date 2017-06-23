Yangında ölenlerin ailelerine 20 bin pound verilecek

İngiltere'nin başkenti Londra'da Grenfell kulesi yangınında ölenlerin ailelerine 20 bin pound verileceği bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Grenfell kulesi yangınında ölenlerin ailelerine 20 bin pound verileceği bildirildi.

Londra'da bir Hotpoint buzdolabının buzluk kısmından çıktığı iddia edilen 24 katlı binadaki yangında 79 kişi hayatını kaybetmişti.

Yardım Komisyonu yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ilk etapta her bir ölen için 20 bin pound verileceğini açıkladı. Yangında ciddi şekilde yaralanan ve hastanede tedavisi gerekenlere ise ilk etapta 10 bin pound verileceği kaydedildi. Yeni bir konuta taşınanlara ise yeni başlangıç yardımı olarak ayrıca 10 bin pound verileceği kaydedildi.

Yangından etkilenen ailelere verilecek yardımların Londra Acil Durum Vakfı, İngiliz Kızıl Hac, K&C Vakfı ve Evening Standard Dispossessed fonu ile Londra Toplum Vakfı tarafından sağlanacağı belirtildi.

Hayır Vakfı Komisyonu başkanı David Holdsworth İngiliz halkının kurbanlar için milyonlarca pound yardım yaptığını söyledi.

