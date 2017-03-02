Yangında faciadan dönüldü: 9 kişi mahsur kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında binanın 5'nci katında mahsur kalan 2'si çocuk 9 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında binanın 5'nci katında mahsur kalan 2'si çocuk 9 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniceköy Mahallesi 604. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katında, sönmemiş soba kovasından çıkan kıvılcımların etraftaki eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bodrum kattan apartman içerisine duman dolması nedeniyle apartmandan dışarı çıkamayan vatandaşlar, 5'nci katta mahsur kaldı.

Mahsur kalan Selim Tekin (21), Şengül Tekin (43), Fatma Barak (34), Fatma Yılmaz (83), Hacer Demir (44), Fatma Şahin (55), 2 yaşındaki Hasan Talha Karayağız, 5 yaşındaki Rıdvan Kaygısız ve Azime Arslan (34) merdivenli itfaiye aracı yardımıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 9 kişi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucunda apartmanın bodrum katı kullanılamaz hale geldi.

(Salih Bakıcı/İHA)