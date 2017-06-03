Yangında can pazarı

Antalya'da elektrik panosundan çıkan yangında dumanların apartmanı sarması nedeniyle 3'ncü kattaki dairenin balkonunda mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi merdivenli itfaiye tarafından kurtarıldı.

Antalya'da elektrik panosundan çıkan yangında dumanların apartmanı sarması nedeniyle 3'ncü kattaki dairenin balkonunda mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi merdivenli itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 11 Sokak'taki Erciyes Sitesi'nin E Blok'unun giriş katındaki elektrik panolarında çıktı. Panodan yükselen dumanlar hızla binanın üst katlarına doğru yükseldi. Panodan alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

4 katlı binanın 3'üncü katındaki Mustafa Şahin'in dairesinin kapısının açık olması nedeniyle duman içeri doldu. Evde bulunan aile fertleri, ağır koku ve duman nedeniyle kendilerini balkona attı. Balkona sığınan Özgür Yanık (6), Mert Yeşilbaş (7), Miray Yeşilbaş (1), Ümran Şahin (34), Sultan Şahin (54), Sibel Yeşilbaş, itfaiyenin balkona uzattığı merdiven yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye erlerinin aldığı çocuklar hemen 112 sağlık ekiplerinin ambulansına alındı. İtfaiye merdiveninden inen anne Ümran Şahin de ambulansa çocuklarının yanına koştu.

Sağlık durumu iyi olan Mustafa Şahin ise itfaiyenin dumanları tahliye etmesi nedeniyle daireden inmedi. CK Akdeniz ekiplerinin trafodan elektrikleri kesmesinin ardından yangına müdahale edildi. Büyük korku yaşayan diğer dairelerdeki vatandaşlar ise dumanın tahliye edilmesiyle rahat bir nefes aldı.

Ümran Şahin, elektrik panosundan çıkan dumanın kapısı açık olan dairelerine dolduğunu belirterek, "Dışarı çıkmaya hazırlanıyorduk. Biranda patlama meydana geldi. Dumanlar içeri girdi. Çok hızlı yayıldı. Balkonda 7 kişi mahsur kaldık. Elektrikle ilgili bir konu vardı ama birlik sağlanamadı. Kablo kokuları geliyordu. Bu yangının sinyalleri verilmişti" dedi.

(İsa Akar-Adem Akalan/İHA)