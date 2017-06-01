Yangında bacakları yanan kadın yardım bekliyor

İstanbul Esenyurt'ta 6 ay önce evinde çıkan yangında yaralanan 21 yaşındaki 1 çocuk annesi Meltem Ünal tedavisi için yardım bekliyor.

İstanbul Esenyurt'ta 6 ay önce evinde çıkan yangında yaralanan 21 yaşındaki 1 çocuk annesi Meltem Ünal tedavisi için yardım bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, Yusuf ve Meltem Ünal çiftinin İstanbul Esenyurt'ta yaşadıkları evde gece yangın çıktı. Eşi Yusuf Ünal'ın gece çalışması nedeniyle evde yalnız olan Meltem Ünal'ın vücudunda yangın sebebiyle üçüncü derece yanıklar oluştu. Talihsiz kadın yangının ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu sırada eşi Yusuf Ünal kurye olarak çalıştığı işini, eşi ve çocuğuyla ilgilenebilmek için bırakmak zorunda kaldı.

Yusuf Ünal İstanbul'da 4.5 ay süren tedavinin ardından eşini de yanına alarak memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde döndü. Açık yaraları bulunan Meltem Ünal'ın bacaklarına doku nakli yapılabilmesi için tanesi 2 bin 500 Euro olan iki adet ilaç gerektiği söylendi. Yeşil kartlı olan Ünal çifti bu ilacı SGK'nın karşılamadığını öğrendi.



"29 KİLOYA KADAR DÜŞTÜM"

46 kilodan 29 kiloya kadar düşen Meltem Ünal tekrar sağlığına kavuşabilmek için yardım beklediğini ifade ederek,"6 ay önce yeni bir eve taşınmıştım. Yeni taşındığım için elektrik, doğalgaz, su aboneliği için gittim. Ancak ev yeni ve deprem sigortası henüz yapılmadığı için abonelikleri yaptıramamıştım. O gece mum yakmıştım. Uyumadan önce mumu söndürmeyi unutmuşum. Ev tutuştu. Su olmadığı için söndürmeye çalışırken bacaklarım yandı. Çok derin yanıklar var. 6 aydır yatıyorum. 45-46 kiloydum şu an 29 kiloya kadar düştüm. Tedavim için gereken ilaç ithal ilaç olduğu için SSK, yeşil kart karşılamıyor. İlaç gerekiyor. Yurt dışından gelmesi lazım 21 bin lira ilaç. İlaç gelmezse enfeksiyon bütün vücuduma yayılacak ölecekmişim bir zaman sonra kalbim duracakmış. Bu spreyle yama yapılacak bacaklarıma. Zayıf olduğum için vücudumun herhangi bir yerinden alınıp yapılamıyor. 1 yaşında oğlum var daha çok küçük. Annesiz kalmasını istemiyorum. Ne olursunuz yardım edin bana" dedi.

(Şaban Konyar /İHA)