10.01.2017 16:46 Yangında, babanın cesedine ulaşıldı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden babanın cesedine ulaşıldı. Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden babanın cesedine ulaşıldı.



Yangının söndürülmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 45 yaşındaki baba Kemal Sağlam'ın cesedine 14 saat sonra ulaşıldı. Çöken evin altından çıkarılan babanın cesedi, Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çöken evin enkazının altında bulunan iki kız kardeşi arama çalışmaları ise halen devam ediyor.

