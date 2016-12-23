23.12.2016 09:47 Yangına uykuda yakalandılar

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangına uykuda yakalanan aile, canını zor kurtardı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangına uykuda yakalanan aile, canını zor kurtardı.



Olay, gece yarısı Hacıevhat Mahallesi Beste Sokak'ta Emre Çizme'nin eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı kiralık evde meydana geldi. Sobadan çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına uykuda yakalan aile, dışarı çıkarak alevlerin arasından canını zor kurtardı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Büyük hasar gören ev kullanılamaz hale geldi.



Olay yerine gelen CHP'li Belediye Meclis Üyesi Recai Örs, yanan evde incelemelerde bulunarak, mağdur aileye gerekli yardımın yapılacağını söyledi.

