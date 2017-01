16.01.2017 21:06 Yangına ilişkin rahatlatan açıklama

Kocasinan Belediyesinin çatı katında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Belediyeye gelerek incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yangını söndürmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Can kaybının olmadığını belirten Çolakbayrakdar, "Yanan yerin altı yemekhanemizdi, orada herhangi bir sıkıntı yok. İtfaiye ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyorlar. İnşallah en kısa zamanda söndürecekler. Bende yangının olduğu yerde incelemelerde bulundum. Yangın şuanda çatının ara kısmında devam ediyor. İnşallah onu da en kısa zamanda söndürecekler. Yukarıda duman olduğu için itfaiye ekiplerimiz göremiyorlar. Farklı farklı noktalarda yangın var ama inşallah binaya sirayet etmeden söndürülecek. Şuanda herhangi bir şekilde canla ilgili bir sıkıntının olmaması mutluluk verici bir şeydir. Geçtiğimiz günlerde etkili olan rüzgarda çatı katının bir kısmı atmıştı. Ekipler akşam iş bıraktıktan sonra yangın çıktı. Bende buradan ayrıldıktan sonra böyle bir şey oluştu. İnşallah en kısa zamanda söndürülür" dedi.