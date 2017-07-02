Yangın söndürme helikopteri düştü

İzmir'deki orman yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopteri su ikmali esnasında suya düştü.

İzmir'deki orman yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopteri su ikmali esnasında suya düştü.

İzmir Gümüldür'de halen devam etmekte olan orman yangınına müdahale etmek amacıyla Tahtalı Barajı'ndan su ikmali yapmaya çalışan yangın söndürme helikopteri suya düştü. 5 mürettebatı bulunan helikopterin "Bambi" olarak adlandırılan tankının su içerisinde bir cisme takılması sonucu kazanın yaşandığı belirtiliyor. Kaza sonrası şans eseri can kaybı olmazken 5 personelin 1'i hafif yaralı olarak olarak baraj görevlileri tarafından kurtarıldı.

