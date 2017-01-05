05.01.2017 09:08 Yangın, müstakil evi küle çevirdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında içeride bulunan yaşlı adam yakınları tarafından dışarı çıkartılarak kurtarılırken ev küle döndü. Antalya'nın Kepez ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında içeride bulunan yaşlı adam yakınları tarafından dışarı çıkartılarak kurtarılırken ev küle döndü.



Yangın, saat 00.30 sıralarında Altınova Mahallesi 1 Sokak üzerinde bulunan 80 yaşındaki Mustafa Darıcı'nın oturduğu evde meydana geldi. Darıcı'nın yaşadığı tek katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Yangın sırasında evde bulunan Darıcı ise olay yerine gelen çocukları tarafından çıkartılarak kurtarıldı.



Müstakil ev kullanılamaz hale geldi



Yangın çatının ahşap olmasından dolayı bir anda bütün evi sardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen Darıcı ise çocukları tarafından evlerine götürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

