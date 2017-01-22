Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda dün akşam çıkan yangın kendiliğinden söndü.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda dün akşam çıkan yangın kendiliğinden söndü.

Göksu Deltası'nın Taşucu Mahallesi Çavuşbucağı Mahallesi yakınlarındaki bölgesinde dün akşam henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle müdahale edilemeyen yangın, bugün sabaha karşı kendiliğinden söndü.

Taşucu Eğitim ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı Başkanı Arslan Eyce, yaptığı açıklamada 300'ün üzerinde kuş ve çok sayıda bitki türünün bulunduğu, turizm için de önemli olan koruma altındaki Göksu Deltası'nda yangın çıkmasının üzücü olduğunu kaydetti. Yangında kuşların barınma ve yumurtlama alanlarının yok olduğunu belirten Eyce, koruma altındaki Göksu Deltası'nın korunması amacıyla gerek vatandaşların, gerekse yetkililerin daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Yangında yaklaşık 70 dönümlük sazlık alanın yandığı tahmin ediliyor.

(Murat Şengi / İHA)