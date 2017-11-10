10.11.2017 23:04 Yangın can aldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Artvin'in Şavşat ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çukur köyüne Bağlı Tetraket Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Hatice Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Nurbay Usta/İHA)

