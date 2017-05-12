Yandı denen 13 buçuk ton ceviz depoda bulundu

Mersin-Tarsus otoyolunda alev alan tırda bulunan ve yandığı söylenen 13 ton 560 kilo ceviz içi Adana'da bir depoya yapılan operasyonla ele geçirildi. Kaçak yollardan iç piyasaya sürülmesi planlanan cevizin piyasa değerinin ise 400 bin TL olduğu bildirildi.

Mersin-Tarsus otoyolunda alev alan tırda bulunan ve yandığı söylenen 13 ton 560 kilo ceviz içi Adana'da bir depoya yapılan operasyonla ele geçirildi. Kaçak yollardan iç piyasaya sürülmesi planlanan cevizin piyasa değerinin ise 400 bin TL olduğu bildirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yapan S.D. idaresindeki ceviz yüklü tıra risk analizi kapsamında Araç Takip Sistemi mobil ünitesi taktı. Bakanlık Komuta Kontrol Merkezi ve ilgili gümrük idareleri tarafından mobil ünite vasıtasıyla varış noktası olan Mersin Serbest Bölge'ye kadar takip edilmesi planlanan tıra yerleştirilen cihazdan alınan sinyal, Mersin'in Tarsus ilçesi yakınlarında kesildi. Bunun üzerine, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı mobil ekipler aracın bulunduğu bölgeye yönlendirildi.

Mobil ekipler olay yerine ulaştıklarında aracı otoyol kenarında tamamen yanmış ve kullanılamaz halde buldu. İfadesinde, aracın seyir halinde iken aniden alev aldığını belirten tır şoförü S.D., itfaiyeye haber verdiğini ancak aracın içerisindeki cevizleri yanmaktan kurtaramadığını söyledi.



EKİPLER OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMADI

Cevizlerin kaçak yollarla iç piyasaya sürülmüş olma ihtimalini göz önünde bulunduran Gümrük Muhafaza ekipleri olayın peşini bırakmadı. Şoförün sorgusundaki çelişkili ifadelerden şüphelenen ve eşyanın alıcısı ile yapılan görüşmede edinilen bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, kaçak cevizlerin Adana Seyhan yakınlarında bir depoda bulunduğunu tespit etti. Depoda yapılan aramada, 400 bin TL değerinde 13 ton 560 kilo ceviz içi ele geçirildi.

Cevizleri satmaya çalışan şüpheliler S.M. ve M.M. ile tır şoförü S.D., Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten gözaltına alındı. Soruşturma, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

(Benan Özben / İHA)