Yanal'ın heyecanlandıran planı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 50. yılda şehirdeki şampiyonluk özlemini takıma da yansıtarak hedefe koşmayı planlıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 50. yılda şehirdeki şampiyonluk özlemini takıma da yansıtarak hedefe koşmayı planlıyor.

Geçtiğimiz sezon kadrosunu yenileyerek toparlanma sürecine giren Trabzonspor, yeni sezonda yapacağı nokta transferlerle birlikte zirvenin en güçlü adaylarından biri olmak istiyor. 50. yılda oluşan beklentiye karşılık vermek için başta Trabzonspor yönetimi ve teknik direktör Ersun Yanal, sıkı bir çalışma temposu içine girdi. Bir taraftan Bodrum'da tatil yapan Yanal, diğer taraftan da gelecek planlaması yapıyor.

Bongonda ve Kamil Ahmet Çörekçi transferlerin ardından yeni isimleri kadroya katmak için titiz hareket eden Karadeniz ekibi, savunmaya, orta sahaya ve forvet hattına yönelik belirlediği isimlerle temaslarını sürdürüyor. Edin Visca, Juraj Kucka ve Serdar Taşcı gibi isimlerle yakın temas halinde olan ve bu transferleri bitirme aşamasına gelen bordo-mavililer, forvet transferinde ise görüşmelerini sürdürse de bu konuda aceleci davranmıyor.



TRABZONSPOR'UN EN SIKINTILI BÖLGESİ

N'Doye ve Rodallega gibi forvet oyuncularını elinde bulundurmasına rağmen bu bölgede sorun yaşamak istemeyen Trabzonspor, 3. bölge için titiz bir çalışma yürütüyor. Mali dengeleri zorlamadan bu sorunu çözmenin planlarını yapan Karadeniz ekibi önemli bir ismi takıma kazandırmak isterken, diğer taraftan da muhtemel bir forvet oyuncusunun gelmesi halinde N'Doye ve Rodallega ikilisinden birinin takımdan ayrılmaları gündeme gelecek. Teknik Direktör Ersun Yanal, forvet transferi konusunda çok aceleci davranmıyor. Hatta hazırlık kampında tecrübeli teknik adamın durumu değerlendirebileceği belirtiliyor.



SALDIRGAN BİR TRABZONSPOR OLACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 50. yılda şampiyonluğu kovalayacak ve zirvede olacak bir kadro için yoğun bir mesai veriyor. Özellikle ligin ikinci yarısında takım olma yolunda atılan adımlar sonrası yeni sezonda çıtayı yükseğe çıkarmayı hedefleyen bordo-mavililerde Yanal, şehrin içindeki şampiyonluk özlemini takıma da yansıtmayı hedefliyor. Camianın içindeki özlemi ve heyecanı takımına adapte ederek her yönüyle saldırgan bir takım oluşturmayı planlayan tecrübeli teknik adam, değişken ve hareketli hücum hattıyla birlikte sabit kalmayan kanatlarla çift yönlü orta saha ile lige damga vuracak bir yapının temellerini atmayı planlıyor.

(Gökmen Şahin / İHA)