Yanal'ın hedefi iki yönlü Trabzonspor

Trabzonspor'da forvet, orta saha ve savunmaya alınacak isimlerin takımın kadro kalitesini artıracak düzeyde olmasına özen gösterilirken, ilk on birde oynayan isimler ise yüksek bir rakam gelmedikçe satılmayacak. 50. yıl kadrosunu kuran bordo-mavililerde teknik direktör Ersun Yanal, sahada iki yönlü Trabzonspor'u izlettirmeyi planlıyor.

Trabzonspor'da forvet, orta saha ve savunmaya alınacak isimlerin takımın kadro kalitesini artıracak düzeyde olmasına özen gösterilirken, ilk on birde oynayan isimler ise yüksek bir rakam gelmedikçe satılmayacak. 50. yıl kadrosunu kuran bordo-mavililerde teknik direktör Ersun Yanal, sahada iki yönlü Trabzonspor'u izlettirmeyi planlıyor.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken, resmi transfer döneminin başlamasıyla birlikte bordo-mavililer, gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturma noktasında 4 veya 5 oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın görüşlerini de transfer döneminde ön planda tutan ve Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden başkan Muharrem Usta, yönetim kurulundan aldığı yetki ile birlikte transfer çalışmalarına yön veriyor. Forvet, orta saha ve savunma bölgesine yapılacak olan takviyelerle birlikte takımın kalitesini artırmayı planlayan Trabzonspor, ideal 11'de oynayan oyunculara ise üst düzey bir teklif gelmemesi halinde oyuncu satışına onay vermeyecek.



YURT İÇİNDE TAKAS ÖN PLANDA

Trabzonspor, yurt içinde yapacağı transferleri ise takas yöntemiyle çözümlemeye çalışacak. Özellikle Türkiye'de ilgilendiği yerli ve yabancı oyuncularla ilgili olarak çalışmalarını yürüten bordo-mavililer, bu transferlerde takas yöntemini ön planda tutacak. Karadeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği oyuncularla birlikte kiralıktan gelecek oyuncuları takas yöntemiyle elinden çıkarmaya çalışacak.



NOKTA TRANSFERLER

Ligin devre arasında yapılan nokta transferlerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, 2017-2018 sezonu öncesinde yapacağı transferlerle de kadrosunun kalitesini daha da arttırmayı planlıyor. Bu konuda önemli bir mesafe alan Karadeniz temsilcisi, geçtiğimiz yılların aksine kulübü oyuncu çöplüğüne dönüştürmemeye de büyük bir özen gösteriyor. Bordo-mavililer, yeni sezon öncesi gerçekleştireceği transferler için önemli bir virajdan geçerken, takımın iskeletini teşkil edecek oyuncular üzerinde duruyor.



DEVRE ARASI TRANSFERLERİ KATKI SAĞLADI

Ligin ilk yarısında istenilen takım performansını yakalayamayan Trabzonspor, devre arasında Rodallega, Mas, Pereira, Medjani ve Olcay Şahan'ı transfer etmişti. Altyapı oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı ise takıma adapte ederek takım performansını yukarıya çeken Karadeniz ekibi, yenilenen kadrosuyla alt sıralardan kurtularak zirveye oynayan bir takım görüntüsüne bürünmüştü.



İKİ YÖNLÜ TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, gelecek sezon iki yönlü oynayabilen bir takım ortaya çıkarmayı planlıyor. Bu sezon yapılan takviyelerle birlikte zaman zaman sahada iki yönlü Trabzonspor izlettirmeye çalışan deneyimli teknik adam, yeni sezonda yapılacak olan transferlerle de bu düşüncesini tamamen hayata geçirmeyi hedefliyor. Savaşçı ve güçlü bir orta sahanın temellerini atmak isteyen Yanal'ın, N'diaye ve Popov transferlerinin gerçekleşmesini bu yüzden çok istediği öğrenildi.

(Gökmen Şahin / İHA)