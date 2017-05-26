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Yanal'ın Fenerbahçe karnesi
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Yanal'ın Fenerbahçe karnesi

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şampiyonluk yaşayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında sarı-lacivertli takıma karşı İstanbul'da oynadığı son iki maçı kaybetmedi.

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şampiyonluk yaşayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında sarı-lacivertli takıma karşı İstanbul'da oynadığı son iki maçı kaybetmedi.
Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında 27 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sarı-lacivertli takım karşısında 20 yıllık deplasman galibiyeti özlemine son vermek isteyen bordo-mavililer, taraftarını mutlu ederek son haftayla birlikte sezonu tamamlamak istiyor.
2013-14 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şampiyonluk yaşayan teknik direktör Ersun Yanal, iki kulübü de yakından tanıyor. Trabzonspor'un başında Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığı son iki maçta sahadan beraberlikle ayrılan deneyimli teknik adam, bordo-mavili takımın başında Fenerbahçe ile 5. kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda ise 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

YANAL'LI TRABZONSPOR'UN FENERBAHÇE KARNESİ
Yanal'ın Trabzonspor'un başında olduğu dönemlerdeki Fenerbahçe maçları şöyle:
2016-2017 sezonu Trabzonspor-Fenerbahçe:0-3
2014-2015 sezonu Fenerbahçe-Trabzonspor:0-0
2008-2009 sezonu Fenerbahçe-Trabzonspor:0-0
2007-2008 sezonu Trabzonspor-Fenerbahçe:2-0
2007-2008 sezonu Fenerbahçe-Trabzonspor:3-2

TRABZONSPOR'UN 2017 YILINDAKİ DIŞ SAHA PERFORMANSI UMUTLANDIRIYOR
Spor Toto Süper Lig'de 2017 yılında oynadığı deplasman maçlarını kaybetmeyen Trabzonspor, 8 maçlık yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet elde ederken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçından puan yada puanlarla ayrılması halinde 2010-2011 sezonundaki 8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisini geçmiş olacak.

GURBETTE DAHA KEYİFLİ
Trabzonspor, dış sahada iç sahaya göre daha iyi bir performans sergiledi. Bordo-mavililer, 2017 yılında evinde oynadığı son 4 maçta galip gelemezken, deplasmanda ise maç kaybetmedi. Medical Park Arena'da Beşiktaş' 4-3 ve Kayserispor'a da 3-2 mağlup olan Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Midepol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Evinde oynadığı son 4 maçta 10 puan bırakan Karadeniz ekibi, bu periyotta evinde 12 puan toplarken, deplasmanda oynadığı maçlarda ise 20 puan alarak sadece 4 puan bıraktı.
(Gökmen Şahin/İHA)

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