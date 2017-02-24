Yanal ile Kocaman 16. kez karşı karşıya gelecek

Ligin ikinci yarısında deplasmanda maç kaybetmeyen Trabzonspor kaldığı yerden seriyi sürdürmek istiyor. Trabzonspor ile Atiker Konyaspor ligde 32. kez karşı karşıya gelecekken, Ersun Yanal ile Aykut Kocaman ise Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig olmak üzere 16. kez karşı karşıya gelecekler.

Ligin ikinci yarısında deplasmanda maç kaybetmeyen Trabzonspor kaldığı yerden seriyi sürdürmek istiyor. Trabzonspor ile Atiker Konyaspor ligde 32. kez karşı karşıya gelecekken, Ersun Yanal ile Aykut Kocaman ise Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig olmak üzere 16. kez karşı karşıya gelecekler.

Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 2017 yılında deplasmanda elde ettiği 3 galibiyete bir yenisine daha eklemek istiyor. Ligin ikinci yarısında dış sahada Bursaspor'u 2-1 , Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0'lık skorlarla geçen Karadeniz ekibi, deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçından kayıpsız ayrılarak deplasmanda üst üste 4 galibiyetini elde ederek kaldığı yerden seriye devam etmek istiyor.



YANAL'DA ZORUNLU DEĞİŞİM

Ligin ikinci yarısında kadro istikrarını koruyan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarında aynı kadroyla sahaya çıkarken, Aytemiz Alanyaspor maçında ise forvet hattında N'Doye'nin yerine Rodallega'ya şans vermişti. Tecrübeli teknik adam iki futbolcunun yokluğunda deplasmandaki Atiker Konyaspor maçında zorunlu olarak kadro rotasyonuna gidecek. Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Jan Durica ve kart cezalısı durumuna düşen Okay Yokuşlu'nun yokluğunda teknik direktör Ersun Yanal, savunmada Durica'nın yerine Mustafa Akbaş'a , Okay'ın yokluğunda ise Medjani veya Aytaç Kara ikilisinden birine şans vermesi bekleniyor.



TRABZONSPOR İLE ATİKER KONYASPOR 32. RANDEVUSUNA ÇIKACAK

Spor Toto Süper Ligi'nin 22. haftasında Cumartesi günü Atiker Konyaspor ile Trabzonspor 32. kez karşı karşıya gelecekler.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 31 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 16-9 üstünlüğü bulunuyor. Altı maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken, Trabzonspor, söz konusu maçlarda 44 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde ise 33 gol gördü.



KONYA'DAKİ MAÇLAR

Atiker Konyaspor ile Trabzonspor Konya'da oynanan maçlarda 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer rakibine 4 kez mağlup oldu. 6 maçta ise gülen taraf konuk ekip Trabzonspor oldu. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-beyazlılar attığı 14 gole karşılık ise kalesinde Attığı 15 gole karşılık kalesinde de 15 gol gördü.



TRABZONSPOR, KONYA'DA 7 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Trabzonspor, 7 yıldır deplasmanda yenemediği Atiker Konyaspor, karşısında galibiylet hasretini bitirmek istiyor. Trabzonspor, rakibi Atiker Konyaspor en son 2010-11 sezonunda 1 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda 2-1'lık skorla rakibini mağlup etti. 2011-2012 ve 2012-2013 sezonunda iki takım arasında, Torku Konyaspor bir alt ligde olduğu için maç yapılmadı. 2013-2014 sezonunda Konya'da oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, 2014-15 sezonunda 1-0 ve 2015-16 sezonunda ise 2-0 bordo-mavilileri mağlup etti.



İKİ TEKNİK ADAM 16. KEZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig olmak üzere 16. kez karşı karşıya gelecekler.

Spor Toto Süper Ligi'nin 22. haftasında Atiker Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan maçta Ersun Yanal ve Aykut Kocaman takımları adına büyük bir taktik savaşı verecek. Bugüne kadar iki teknik adam arasında 4 Ziraat Türkiye Kupası ve 9 Spor Toto Süper Lig maçları olmak üzere oynanan toplam 15 maçta Yanal rakibi Kocaman'a karşı 1 farklı üstünlüğü bulunuyor. 5 maçta teknik direktör Ersun Yanal sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 maçta ise Kocaman kazandı. 6 maçta ise iki teknik adam bir birine üstünlük kuramadı.

İki teknik adam arasında bugüne kadar oynanan maçlar ve alınan sonuçlar ise şöyle

Trabzonspor (Yanal) - Atiker Konyaspor (Kocaman)..:1-0

Atiker Konyaspor (Kocaman) - Trabzonspor (Yanal)..:0-0

Trabzonspor (Yanal) - Atiker Konyaspor (Kocaman)...:1-0

Atiker Konyaspor (Kocaman) - Trabzonspor (Yanal)...: 1:0

Fenerbahçe (Kocaman) - Eskişehirspor (Yanal).....:1-1

Eskişehirspor (Yanal) - Fenerbahçe (Kocaman)....:1-1

Fenerbahçe (Kocaman)- Eskişehirspor (Yanal)...: 1:0

Eskişehirspor (Yanal) Fenerbahçe (Kocaman) ...:1:1

Eskişehirspor (Yanal) - Fenerbahçe (Kocaman)..:2:1

Osamanlıspor) (Kocaman) - Trabzonspor (Yanal)...:0:2

Trabzonspor (Yanal) -Osmanlıspor (Kocaman)..:2:0

Manisaspor (Yanal) - Osmanlıspor (Kocaman)...1:3

Manisaspor (Yanal) - Atiker Konyaspor (Kocaman) ...:0:0

Atiker Konyaspor (Kocaman)- Manisaspor (Yanal) ...1:1

İstanbulspor (Kocaman) - Gençlerbirliği (Yanal)..:3:0

(Gökmen Şahin/İHA)