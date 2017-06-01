Yanal'dan mecburi revizyon

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin son haftasında oynayacakları Bursaspor maçında mecburi revizyona gidecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin son haftasında oynayacakları Bursaspor maçında mecburi revizyona gidecek.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Bursaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, mecburi değişime gidecek. Fenerbahçe maçında sakatlanan kaleci Onur ve Okay'ın Bursaspor maçına yetişme olasılığı düşük görünüyor. Olcay ve Bero ise kart cezalısı olmaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Bursaspor maçında Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, Onur'un yerine Esteban'a, Okay'ın yerine ise Medjani'ye şans vermesi bekleniyor. Bero'nun yerine ise geçtiğimiz hafta kart cezalısı olması nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Onazi forma giyecek. Olcay'ın yerine Yusuf Erdoğan'ın forma giymesi bekleniyor. Hasta olan Yusuf Erdoğan'ın Bursaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Oyuncunun durumunda ilerleme olmaması halinde ise Yanal'ın genç oyuncu Abdülkadir Ömür'e şans verebileceği belirtildi.

(Gökmen Şahin / İHA)