Yan yana defnedildiler

Gaziantep'te cinnet getiren şahsın bıçaklayarak öldürdüğü karısı ve 2 çocuğu aynı mezarlıkta yan yana defnedildi.

Gaziantep'te cinnet getiren şahsın bıçaklayarak öldürdüğü karısı ve 2 çocuğu aynı mezarlıkta yan yana defnedildi.

Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde yaşayan M.Ö., cinnet getirerek, tartıştığı eşi Fatma Ö. ve çocukları Mervenur (1), İlknur (6) ve M.Ö.'yü (7) bıçaklayarak yaralamış, ardından kendisini de bıçaklayarak intihar teşebbüsünde bulunarak evini de ateşe vermişti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından evdeki yangın söndürülürken, içerideki yaralılar ise dışarı çıkarılarak, çevredeki hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Ağır yaralı anne Fatma Ö. ile 2 kızı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, M.Ö. ile oğlu M.Ö. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Ölen anne Fatma Ö. ile kızları Mervenur ile İlknur'un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumun'da yapılan otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Nizip ilçesine bağlı Sekiler Mahallesi'ne götürülen anne ve 2 kızının cenazesi, Sekiler Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defin edildi.



GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Fatma Ö.'nün çok sakin ve iyi olduğunu belirten yakınları, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Bazı yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Aynı anda son yolculuklarına uğurlanan anne Fatma ile çocukları Mervenur ile İlknur, dualarla yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

(Mehmet Bulut/İHA)