06.01.2017 11:01 Yamaçevler'de modern yaşama ilk adım atıldı

Yenimahalle'de Yamaçevler gecekondu bölgesinin Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesiyle bölgede çalışmalara hız verildi. Yenimahalle'de Yamaçevler gecekondu bölgesinin Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesiyle bölgede çalışmalara hız verildi.



Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında söz konusu alanda arazi çalışmaları yapılırken, gecekondular ile ağaçların tespitleri yapılarak kayıt altına alındı. Proje alanında kentsel dönüşüm projesine ilişkin modelleme çalışmaları, kentsel tasarım projesi ve mimari projeler ise hızla hazırlanmaya başladı. Projenin hayata geçmesiyle birlikte Yukarı Yahyalar, Çiğdemtepe ve Avcılar Mahallesi sınırları içerisinde kalan gecekondu bölgesinde görüntü kirliliğine son verilecek. Yenimahalle'ye ve Yenimahalleliye yakışır, kaliteli, sosyal donatı alanlarıyla tercih edilen bir semt oluşturmak amacıyla harekete geçen Yenimahalle Belediyesi, yaklaşık 66 hektarlık alanda 5 bin 200 kişinin yaşamını sürdürdüğü mevcut bin 300 gecekondunun etap etap yıkımını yaparak bölgede modern binaları yükseltecek.



Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Yenimahalle için hayati önem taşıdığını belirten Belediye Başkanı Yaşar, "Tek amacım Yenimahalle'de gecekonduyu tarihe gömmek. Bölgede bin 300 gecekondu hak sahibi bulunuyor. Burası uzun zamandır Yenimahalle'ye sıkıntı veriyordu. Bakanlar Kurulu kararı da çıktığına göre önümüzde hiçbir engel kalmadı. Vatandaşlarla hemen temasa geçip onları bulundukları yerde ev sahibi yapmak istiyoruz. Son gecekondu bölgemiz olan bu bölgeyi de gecekondudan arındırdığımız zaman Yenimahalle'de gecekondu tarihe karışacak" dedi.

