Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Erbaş'ı atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Erbaş'ı atadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Erbaş'ı atadı. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Ali Erbaş'ı atamışlardır" denildi. (Musa Erdoğan/İHA)
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