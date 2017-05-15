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'Yalnız minare' 30 yıldır ayakta
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'Yalnız minare' 30 yıldır ayakta

Malatya Karakaya Baraj Gölü sahası içerisinde bulunan Boran'daki 'Yalnız minare' 30 yıldır hiçbir değişikliğe uğramadan ayakta duruyor.

Malatya Karakaya Baraj Gölü sahası içerisinde bulunan Boran'daki 'Yalnız minare' 30 yıldır hiçbir değişikliğe uğramadan ayakta duruyor.
Karakaya Baraj Gölü'nün Battalgazi ilçesi Boran köyünde baraj gölünün su tutmasıyla birlikte istimlak alanı içerisinde kalan bölgenin en eski köy camisinin 1968 yılında yapılan minaresi adeta zamana meydan okuyor. Köy halkı tarafından yıktırılmayan minare, baraj gölünün su tutmaya başladığı 1984 yılından baraj gölü içerisinde kalmasına karşın, herhangi bir tahribata uğramadı. Yaz aylarında suyun çekilmesi ile birlikte tamamen ortaya çıkan cami minaresi yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Tarihi caminin zamanla yıkılarak tahrip olması sonucu yalnız kalan minare yıllara meydan okurcasına hala ayakta dimdik duruyor. Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve tarihiyle dikkat çeken Battalgazi'deki tarihi minare, zamanla Boran'ın simgesi haline geldi. Köyün sakinlerinden Bayram Aluç, yaptığı açıklamada baraj gölünün Boran'a gelmeden önce köyün kalabalık olduğunu, ancak barajın gelmesiyle birlikte bir çok kişinin taşınmak zorunda kaldığını ifade etti.

"ÇOK SAĞLAM BİR YAPIYMIŞ Kİ SUYUN İÇİNDE KALMASINA RAĞMEN YIKILMADI VE HALA AYAKTA"
Suyun gelmesiyle birlikte caminin yıkıldığını ancak minarenin ayakta kaldığını belirten Bayram Aluç, "Ben 58 yaşındayım ve bu minare kendimi bildim bileli burada. Evin daha önce oradaydı. Baraj gelmeden önce burası kalabalıktı. 600 hane ev vardı burada. Sonra baraj geldi ve millet her biri bir taraf dağıldı. Cami suyun altında kalınca köylü tarafından yıkıldı, ancak minareyi yıkmadılar. Çok sağlam bir yapıymış ki, suyun içinde kalmasına rağmen yıkılmadı ve hala ayakta" dedi.

"CAMİYİ YIKTILAR AMA MİNARE SAĞLAM OLDUĞU İÇİN KALDI"
Hakan Zeyveli isimli köylü de 'Yalnız Minare'nin zamana meydan okuduğunu kaydederek, "Burası artık köyün bir simgesi oldu. Minarenin çok sağlam olduğu ifade ediliyor. Camiyi yıktılar ama minare sağlam olduğu için kaldı. Tabi burası yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Aslında koruması, restore edilmesi gereken tarihi bir yapı" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Türel / İHA)

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