"Yıktın perdeyi eyledin viran varayım sahibine haber vereyim heman" farkındalık içindir yanıltmasız olsun diye tiyatro... Dekorun dekor, oyuncunun oyuncu olduğu hatırlatılır satır aralarında izleyiciye... Bertold Brecht' ten çok önce söyler bunu bizim Karagöz...

Hayat bir tiyatro; bize biçilen rollerimizi oynarız tamam da Silivri'deki tiyatroya ne demeli ?Mahkeme bu ya... Haberleri yokmuş ki, darbe marbe yapmamışlar ki, bilmiyorlarmış ki, ciddi ciddi (!) evlilik düşüncesiyle Bylock yüklemişler ki... Bu nasıl yalan, bu nasıl tiyatora, perde falan kalmadı sahne tarumar...

Bir de şehit yakınları var ki müşteki, onlar izlerken bu mahkeme - i tiyatroyu, tiyatro / kontrollü darbe sözlerine muhatap... Neler yaşıyorlar kim bilir ? Izdırapları katlansın diye mi bu katbekat çetrefilli imtihan?

Üstelik yalnızlar o koridorlarda... İzdiham falan yok destek babında... Yalnızlık ömür boyu der ya o eski şarkı... Yanlarında taşıyorlar hukuk sisteminin kambura çeviren yüklerini, bir de ağır yalnızlıklarını... Dünyanın riyakar insan hakları dernekleri falan yok yanlarında... Terörist olmadıklarının ispatı bir onur nişanesi bu belki de... Yalnızlar velhasıl canlı yayın araçları falan da yok kapılarda psikolojik baskı olur aman aman bağımsız yargıya...

Yalnızlar... Yalnızız...

Yalnızlık çok melankolik bir olgu , şairlerin mecburi istikameti, belki tuhaf bir tadı var insanın kendisiyle başbaşa kalmasının... Bazen tercih bazen zorunluluk... Mahkum edilmek bazen...

Fakat mahzun gönülleri teselli etmek yalnız değilsiniz diyebilmek... Hiç değilse bunu yapabilsek...

Silivri mahkemelerinde tiyatro var cidden... Güldürmüyor ağlatmıyor şaşırtıyor sadece bu tiyatro... Şehid yakınlarını bir kez daha bir kez daha inciten... Bakımlı besili Feto mahkumları... Yazmış işte elinde kalın bir savunma dosyası... Kumpasa kurban gitmiş, bir komutanı yere yatırmak tesadüfi bir olaymış, hemen darbe ile ilişkilendirmek ne komikmiş ? Hani capsler var ya internette dolaşan F. Gülen "HafazanAllah neredeyse bana bile Fetöcü diyecekler." diye... İnkarın dibini sıyırıyorlar artık... Guantanamo / Ebu Gureyb falan değil evet tutuldukları yer, biz ABD' ye kaptırmayız insan haklarını... Şartları oldukça insani... Fakat halkına gözünü kırpmadan ateş eden muhatap, insan ırkından mı tartışılır... Mankurt birer robot olmuşlar adeta... "İtiraf eden bertaraf olur, cenneti kazanamazsın" diyen ruhani liderlerinin izinde... 1 dolarlarını geri istiyorlar hem de...

Yassıada'ya giderlermiş babaannemler sessizce gözyaşı dökerek izlemek için başka bir tiyatro mahkemeyi...Menderes ' e "Sus artık yeter!" diyen hakimi anlatırken ilaç vermişler uyuşturmuşlardı kesin, doğru düzgün konuşamadı deyişlerini ve hep anlatırken yanağındaki gözyaşını hatırlıyorum rahmetlinin... Kendini savunma hakkı şov yapma diye engellenmiş mazlum başbakanın... Tiyatro oymuş işte zamanında... Kırılmış kalem, mahkemeden çok önce...

Şimdi de akın akın gidilen popüler mekanlar değil de... Silivri olmalı gündemimizde... Çoluk çocuk sahip çıkmalıyız bir kez daha burdayız demeliyiz biz de... Görmeli evlatlarımız bunu...

Çünkü 15 Temmuz değil de Gezi kontrollü bir tiyatro idi işte... Çadır tiyatrosu hem de en ucuzundan... Çadırı yakan da eline alkol şişesini alıp da küfürlerle tahkir ve tahrik eden de ne oynadılar ama dünya kamuoyuna biri faşist kötü polisi diğeri şipşirin hippiyi, iktidarı devirmeyi şişe devirmek sanan sade (!) Otporcu vatandaşı... Shakespeare : Dünya bir sahne, bütün kadın ve erkekler oyuncu, diyor... Paradoks şu ki kimi farkında oyunun... Kimi CIA destekli hocasının suflesiyle... Itiraf eden bertaraf olur şeklinde... Yaz kızım diyorlar suç üstü olsalar da pişkin pişkin: 10 torba çimento iki kamyon ince kum...

Yazıyor mübaşir... Kapanıyor perde...

Nüket Belsan Taşören