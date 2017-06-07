Yalçın Ayhan'dan 'ayrılık' açıklaması

Medipol Başakşehir'den ayrılan Yalçın Ayhan, takımdan başka hedeflerden doğrultusunda gittiğini belirterek, 'Zor da olsa beni kırmayarak kabul eden, başkanım Sayın Göksel Gümüşdağ ve hocam Sayın Abdullah Avcı'ya gösterdikleri anlayış ve hoşgörü için teşekkür ederim' dedi.
Medipol Başakşehir'den ayrılan Yalçın Ayhan, takımdan başka hedeflerden doğrultusunda gittiğini belirterek, "Zor da olsa beni kırmayarak kabul eden, başkanım Sayın Göksel Gümüşdağ ve hocam Sayın Abdullah Avcı'ya gösterdikleri anlayış ve hoşgörü için teşekkür ederim" dedi. Medipol Başakşehir, 31 Mayıs 2018'e kadar sözleşmesi bulunan deneyimli defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildiğini duyurmuştu. 35 yaşında oyuncu turuncu-lacivertliler ile ayrılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Başakşehir Kulübü'nde teşekkür eden Ayhan, "3 yıl boyunca formasını onurla taşıdığım Başakşehir kulübünden, yeni bir hedef, yeni bir heyecan arzusu ile ayrılık isteğimi, zor da olsa beni kırmayarak kabul eden, başkanım Sayın Göksel Gümüşdağ ve hocam Sayın Abdullah Avcı'ya gösterdikleri anlayış ve hoşgörü için teşekkür ederim. Tüm Başakşehir kulübü camiasına ve takım arkadaşlarıma 2017-2018 sezonunda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. (Oğuzhan Ort / İHA)
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