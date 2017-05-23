Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, biletlerin Beşiktaş taraftarına ayrılması sonrası kulüp yöneticileri arasında tartışma çıktığı yönündeki iddialara sert tepki gösteri. Bülent Uygun, çıkan haberleri yalanlayarak, 'Açıkçası yalan haber yapanların hepsi soytarıdır' dedi.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, biletlerin Beşiktaş taraftarına ayrılması sonrası kulüp yöneticileri arasında tartışma çıktığı yönündeki iddialara sert tepki gösteri. Bülent Uygun, çıkan haberleri yalanlayarak, "Açıkçası yalan haber yapanların hepsi soytarıdır" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gaziantepspor, maçın hazırlıklarına başladı. Gaziantepsporlu yöneticilerin, biletlerin Beşiktaş taraftarına ayrılması konusunda birbirine girdiği ve yumrukların konuştuğu iddiaları basına yansımıştı. Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, iddiaları sert bir dille yalanladı. Uygun, haberleri yapan gazeteciler için ise soytarı ifadesini kullanarak, "Geldiğimden beri yalan haber yapılıyor. Ya bu tarz haberler sosyal medyada, ya da kendi gazetelerinde yayınlıyorlar. Ben onların çoğuna gazeteci bile demek istemiyorum. Açıkçası yalan haber yapanların hepsi soytarıdır. Bu tarz yapılmış haberler tamamen yalan ürünüdür. Herhangi böyle bir şey yok. Açık net ve her şey yerinde. Böyle bir problem yok. Biletlerle ilgili anlatıldığı gibi, yapılan haberler gibi bir durum yoktur. Herkesin bilmesi gerekir" diyerek tepkisini dile getirdi.

(Lider Olgun / İHA)