Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Yalan haber yapanların hepsi soytarıdır'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Yalan haber yapanların hepsi soytarıdır'

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, biletlerin Beşiktaş taraftarına ayrılması sonrası kulüp yöneticileri arasında tartışma çıktığı yönündeki iddialara sert tepki gösteri. Bülent Uygun, çıkan haberleri yalanlayarak, 'Açıkçası yalan haber yapanların hepsi soytarıdır' dedi.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, biletlerin Beşiktaş taraftarına ayrılması sonrası kulüp yöneticileri arasında tartışma çıktığı yönündeki iddialara sert tepki gösteri. Bülent Uygun, çıkan haberleri yalanlayarak, "Açıkçası yalan haber yapanların hepsi soytarıdır" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gaziantepspor, maçın hazırlıklarına başladı. Gaziantepsporlu yöneticilerin, biletlerin Beşiktaş taraftarına ayrılması konusunda birbirine girdiği ve yumrukların konuştuğu iddiaları basına yansımıştı. Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, iddiaları sert bir dille yalanladı. Uygun, haberleri yapan gazeteciler için ise soytarı ifadesini kullanarak, "Geldiğimden beri yalan haber yapılıyor. Ya bu tarz haberler sosyal medyada, ya da kendi gazetelerinde yayınlıyorlar. Ben onların çoğuna gazeteci bile demek istemiyorum. Açıkçası yalan haber yapanların hepsi soytarıdır. Bu tarz yapılmış haberler tamamen yalan ürünüdür. Herhangi böyle bir şey yok. Açık net ve her şey yerinde. Böyle bir problem yok. Biletlerle ilgili anlatıldığı gibi, yapılan haberler gibi bir durum yoktur. Herkesin bilmesi gerekir" diyerek tepkisini dile getirdi.
(Lider Olgun / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kocası tarafından boğulan kadının beyin ölümü gerçekleşti
Sosyal medyada PKK propagandası yapan 8 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Bu tabelaları sökün
Cumhurbaşkanı Erdoğan Carl Bildt'i kabul etti
Gaziantepspor genç oyuncularla sahaya çıkacak
'Yalan haber yapanların hepsi soytarıdır'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden deneme sınavı!
İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden deneme sınavı!
Ozan Tufan gözaltına alındı
Ozan Tufan gözaltına alındı
Alman vekiller İncirlik için Türkiye'ye geliyor
Alman vekiller İncirlik için Türkiye'ye geliyor
Erdoğan'ın liderlerle yapacağı ikili görüşmeler iptal edildi
Erdoğan'ın liderlerle yapacağı ikili görüşmeler iptal edildi
İngiltere'de patlama: Ölü ve yaralılar var
İngiltere'de patlama: Ölü ve yaralılar var
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kocası tarafından boğulan kadının beyin ölümü gerçekleşti
Kocası tarafından boğulan kadının beyin ölümü gerçekleşti
Sosyal medyada PKK propagandası yapan 8 kişi tutuklandı
Sosyal medyada PKK propagandası yapan 8 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Bu tabelaları sökün
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Bu tabelaları sökün
Cumhurbaşkanı Erdoğan Carl Bildt'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Carl Bildt'i kabul etti
Gaziantepspor genç oyuncularla sahaya çıkacak
Gaziantepspor genç oyuncularla sahaya çıkacak
'Yalan haber yapanların hepsi soytarıdır'
'Yalan haber yapanların hepsi soytarıdır'
KARDEMİR işçisine yüzde 30 zam
KARDEMİR işçisine yüzde 30 zam
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Borsa günü yine rekorla tamamladı
Borsa günü yine rekorla tamamladı
Biber gazı kullanarak 3 bin Euro'luk yüzük çaldılar
Biber gazı kullanarak 3 bin Euro'luk yüzük çaldılar
Bakan Özhaseki: Çevreyi kirletenlere savaş açtık
Bakan Özhaseki: Çevreyi kirletenlere savaş açtık
'Türkçe'nin diğer dillerin kuralsız istilasına ihtiyacı yoktur'
'Türkçe'nin diğer dillerin kuralsız istilasına ihtiyacı yoktur'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English