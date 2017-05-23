Yakıt deposunda 25 kilo esrar ele geçirildi

Bolu'da polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurarak aradıkları bir otomobilde, 25 kilo 268 gram toz esrar ele geçirildi.

Bolu'da polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurarak aradıkları bir otomobilde, 25 kilo 268 gram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezine yakın bir bölgede oluşturdukları yol kontrol noktasında İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobili durdurdu.

Durdurulan 34 HV 0562 plakalı araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, otomobilin yakıt deposuna paketler halinde saklanmış 25 kilo 268 gram toz esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu maddenin bulunduğu araç sürücüsü A.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

(Faruk Çidem / İHA)