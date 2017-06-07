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Yakın tarihin en büyük operasyonu: Tam 1 ton 71 kilogram !
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Yakın tarihin en büyük operasyonu: Tam 1 ton 71 kilogram !

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen istihbarı çalışmalarda; Kongo bayraklı bir geminin yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi ülkemiz istikametine getirdiği haber alınmıştır. Uluslararası sözleşmeler gereği, Commander Tide isimli bu geminin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır. İçişleri Bakanlığımız tarafından Milli Savunma Bakanlığı ile irtibat kurularak Deniz Kuvvetleri Komutanlığından destek sağlanmıştır. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mersin Özel Harekât Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevlileriyle, uluslararası sularda yapılan ortak operasyonda; Bahse konu gemi ve içinde bulunan 9 kişilik mürettebatı 2 Haziran 2017 günü gecesi yakalanarak, yaklaşık 24 saat süren bir yolculukla Muğla Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığına çekilmiştir" denildi.

"PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 200 MİLYON TL"
Operasyonda ele geçirilen miktarın yakın tarihin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarı olduğu belirtilen açıklamanın devamında "Başkanlık, Muğla Narkotik Birimi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle gemi içerisinde yapılan aramada zula tabir edilen gizli bölmeler açığa çıkarılmış, bölmenin birisinde; 40 ayrı çuval içinde 25'erli paketler olmak üzere, toplam daralı ağırlığı 1 ton 71 kilogram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen miktar, yakın tarihimizin tek seferde yapılan en yüklü eroin yakalaması özelliğini taşımaktadır. Eroinin piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL'dir. Şüpheliler hakkında yürütülen adli işlemler devam etmektedir. Operasyon; 22 Mayıs 2016 tarihinde, Akdeniz'de düzenlenen bir bombalı terör saldırısında şehit olan, Sahil Güvenlik şehidi Er Alper Al anısına ithaf edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğümüz tüm birimleri ile gerek ülke sınırları içerisinde gerekse uluslararası alanda, narkotik madde ticaretine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
(Bekir Tosun - Vural Efecik / İHA)

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