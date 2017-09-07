07.09.2017 23:14 Yakın Karadeniz Baja Rallisi'nde heyecanlı anlar yaşandı

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen 'Yakın Karadeniz Baja Rallisi' Akçakoca kumsalında düzenlenen ekstrem özel etabında kıyasıya yarış ilgiyle izlendi. Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen 'Yakın Karadeniz Baja Rallisi' Akçakoca kumsalında düzenlenen ekstrem özel etabında kıyasıya yarış ilgiyle izlendi.

Akşam saatlerinde Çuhalı kumsalına kurulan özel parkurda başlayan motosiklet yarışlarında heyecan doruğa ulaştı. Türkiye'nin 4 bir tarafından gelen sporcular kıyasıya yarışırken, bazıları ise zor anlar yaşadı. Yarışmacılar, Türkiye'de ilk kez Karadeniz'de yarıştıklarını belirterek, 'Mükemmel bir parkur hazırlanmış. Zor anlar yaşadık. Ancak şunu belirtmeliyiz; bu spor alanına herkesi davet ediyoruz" dediler.

Yarışlara Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici start vermesiyle başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akülke, bu yıl düzenlenen Baja rallisinde 450 km'lik bir parkur olduğunu belirterek, "Çok zor bir etap oldu. 1. gün Kaynaşlı ve Yığılca etabı 160 km geçildi ve Akçakoca'da kumsalda ekstrem yarışlarına geçildi. 68 sporcumuzdan 46 sporcumuz katılıyor. Mükemmel bir gecede güzel bir atmosferde izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşatılıyor' dedi.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenci ise 2. kez yarışların Akçakoca'da kumsalda ekstrem yarışların yapıldığını ve heyecanla vatandaşların izlediğini söyledi.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Baja rallisinin Akçakoca etabında bu gece kumsalda motor gösterilerinin yapılmasından son derece memnuniyet olduğunu dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

(Tuncay Türkgülü/İHA)

