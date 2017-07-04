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Yakın Doğu Üniversitesi'nin Euroleauge rakipleri belli oldu
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Yakın Doğu Üniversitesi'nin Euroleauge rakipleri belli oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nın 2017-2018 sezonunda Avrupa'nın zirvesi olan Kadınlar Euroleague'de mücadele edeceği rakipleri belli oldu. Buna göre, Yakın Doğu Üniversitesi B grubunda mücadele edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nın 2017-2018 sezonunda Avrupa'nın zirvesi olan Kadınlar Euroleague'de mücadele edeceği rakipleri belli oldu. Buna göre, Yakın Doğu Üniversitesi B grubunda mücadele edecek.
Almanya'nın Münih kentinde yapılan kura çekiminde 16 takım sekiz torbaya ayrıldı, torbalardaki takımların son üç sezonda Avrupa kupalarındaki derecelerine göre belirlendi. Yakın Doğu Üniversitesini, Genel Koordinatör Murat Tümer ile Genel Koordinatör Yardımcısı Erhan Ayaz'ın temsil ettiği kura çekiminde, 7'inci torbada yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Türkiye'den Fenerbahçe'nin de bulunduğu B gurubunda yer aldı. Türk takımlarından Galatasaray ise A grubunda mücadele edecek.
Yakın Doğu Üniversitesi B Grubunda, UMMC Ekaterinburg (Rusya), Fenerbahçe (Türkiye), Nadezhda Orenburg (Rusya), Famila Schio (İtalya), CB Avenida (İspanya), Wisla Can Pack (Polonya) ile eleme karşılaşmasında mücadele edecek KSC Szekszard (Macaristan) - BLMA (Fransa) maçının kazananı ile rakip olacak.
Yakın Doğu Üniversitesi'nin Süper Kupa rakibi aynı zamanda geçen sezonun Euroleague şampiyonu olan Dinamo Kursk ise A Grubunda yer aldı. Sekizinci torba takımları ile Eylül ayında yapılacak eleme maçları ile belirlenecek.
A Grubunda ise Dynomo Kursk, ZWZ USK Prague, Tango Bourges Basket, Galatasaray, ESBVA LM, Castors Braine, Sopron Basket takımları yer alıyor.

İLK MAÇ FAMİLİA SCHİO İLE
Kadınlar Euroleague'de 2017 - 2018 sezonu, 11 Ekim 2017 Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Yakın Doğu Üniversitesi B grubundaki ilk maçında İtalyan takım Famila Schio ile rakip oldu. İlk maç, 11 Ekim çarşamba Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde Cafer Ağa Spor Salonu'nda oynanacak.

ZAFER KALAYCIOĞLU: "ZORLU TAKIMLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ ZOR BİR GRUP"
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Euroleague eşleşmeleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, zorlu takımların ilk defa bir araya düştüğü zor bir grupta yer aldıklarını söyledi.
Sözlerinin başında ilk defa bu organizasyonda yer alacakları için heyecanlı olduklarını ifade eden tecrübeli antrenör, "En iyi şekilde hazırlanıp sezona iyi bir giriş yapmak istiyoruz. İnşallah bizim için güzel bir başlangıç olur" dedi.

"HEDEFİMİZ PLAY-OFF'LARA KALMAK"
Geçtiğimiz sezonu üç şampiyonlukla güzel bir motivasyonla kapattıklarını ifade eden Başantrenör Kalaycıoğlu, gelecek sezon için en önemli hedeflerinin Euroleague de grup Play-off'larına kalmak olduğunu belirtti.
"Zor bir grupta Play-off'a kalmayı başarmak bizim için önemli" diyen, Kalaycıoğlu, "Bütün takımlar son dönem takviyelerini yapacaklardır. Biz de Ekim ayına kadar kadromuzu oluşturarak hazırlanmış olacağız. İyi basketbol oynayarak Play-off'lara kalmak istiyoruz. Herkes aynı hedefe odaklanırsa başarılı olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"İLK MAÇIN AYRI BİR ÖNEMİ VAR"
Sezonun ilk maçına İtalyan ekip Familia Schio ile çıkacak olmalarının kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan tecrübeli antrenör, maçın önemini şu sözlerle anlattı:
"Shcio, Euroleauge'in en gedikli takımı. Her zaman iyi bir kadroya sahip olmuş, önemli başarılara imza atmış bir takım. Tabi ilk maçın bizim için ayrı bir önemi var. Sezon başlamadan Süper Kupa oynanırsa orada hazırlanıp rakibimizin karşısına çıkacağız. Sezon öncesi ilk deneyimimizi edinerek hazır bir şekilde mücadele edeceğiz."

SON 2 TAKIM EYLÜL'DE BELİRLENECEK...
16 takımın yer alacağı turnuvada 14 takım doğrudan katılırken, 2 takım da eylül ayında oynanacak ön eleme müsabakasından sonra belli olacak. İlk elemede Piestanske Cajky (Slovakya) ile CCC Polkowice (Polonya), ikinci elemede KSC Szekszard (Macaristan) ile BLMA (Fransa) karşılaşacak.
Yakın Doğu Üniversitesi'nin Euroleague B Grubu maçları:
11 Ekim 2017 Yakın Doğu Üniversitesi - Familia Shcio
18 Ekim 2017 KSC Szekszard / BLMA galibi - Yakın Doğu Üniversitesi
25 Ekim 2017 Yakın Doğu Üniversitesi - UMMC Ekaterinburg
1 Kasım 2017 CB Anevida - Yakın Doğu Üniversitesi
22 Kasım 2017 Yakın Doğu Üniversitesi- Wisla Can Pack
29 Kasım 2017 Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe
6 Aralık 2017 Nadezhda Orenburg - Yakın Doğu Üniversitesi
13 Aralık 2017 Failia Shcio - Yakın Doğu Üniversites
Yakın Doğu Üniversitesi- KSC Szekszard / BLMA galibi
20 Aralık 2017 UMMC Ekaterinburg - Yakın Doğu Üniversitesi 3 Ocak 2018
10 Ocak 2018 Yakın Doğu Üniversitesi - CB Avenida
17 Ocak 2018 Wisla Can Pack - Yakın Doğu Üniversitesi
24 Ocak 2018 Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi
31 Ocak 2018 Yakın Doğu Üniversitesi - Nadezhda Orenburg

SON DÖRT TAKIM FİNAL-FOUR OYNAYACAK
Grupları ilk dört sırada tamamlayan takımlar çapraz eşleşme ile Play-off oynama hakkı elde edecek. Play-off sonucunda rakiplerini eleyen son dört takım ise Final-Four'da kupayı kazanmak için mücadele edecek.

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