Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yakın Doğu Üniversitesi, İtalyan ekibe fark attı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yakın Doğu Üniversitesi, İtalyan ekibe fark attı

Kadınlar Eurocup çeyrek final rövanş maçında Yakın Doğu Üniversitesi sahasında İtalyan ekibi Reyer Venezia'yı 66-45 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kadınlar Eurocup çeyrek final rövanş maçında Yakın Doğu Üniversitesi sahasında İtalyan ekibi Reyer Venezia'yı 66-45 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Salon: Caferağa
Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot xxx 21, McBride xxx 21, Bahar xx 6, Eldebrink xx 2, Robinson xx, Carson xx 5, Hollingswort xx 9, Vajda x 2, Olcay x
Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu
Reyer Venezia: Walker xx 10, Ruzickova xx 12, Carangelo xx 5, Micovic xx 3, Melchiori xx, Fontenette x 2, Favento xx 6, Dotto xx 4
Başantrenör: Andrea Liberaletto
1. Periyot: 18-4 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
Devre: 32-19 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
3. Periyot: 51-35 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
(Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Fenerbahçe çeyrek finalde
Fenerbahçe Rusya'dan eli boş döndü
Krasnodar - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Pakistan'da türbeye saldırı: 50 ölü
Terör örgütleri Mehmetçikten korksun !
Yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti
'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'
'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'
Alman Anayasa Mahkemesi'nden yeni soykırım kararı!
Alman Anayasa Mahkemesi'nden yeni soykırım kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı
Putin NATO'yu bombaladı! Bizi çatışmanın...
Putin NATO'yu bombaladı! Bizi çatışmanın...
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya çağrı
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya çağrı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Fenerbahçe çeyrek finalde
Fenerbahçe çeyrek finalde
Fenerbahçe Rusya'dan eli boş döndü
Fenerbahçe Rusya'dan eli boş döndü
Krasnodar - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Krasnodar - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Pakistan'da türbeye saldırı: 50 ölü
Pakistan'da türbeye saldırı: 50 ölü
Terör örgütleri Mehmetçikten korksun !
Terör örgütleri Mehmetçikten korksun !
Yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı
Yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı
Yakın Doğu Üniversitesi, İtalyan ekibe fark attı
Yakın Doğu Üniversitesi, İtalyan ekibe fark attı
Beşiktaş'ı mağlup eden Banvit yarı finalde
Beşiktaş'ı mağlup eden Banvit yarı finalde
İlk yarıda 1 gol vardı
İlk yarıda 1 gol vardı
'Atatürk yaşasaydı muhtemeldir ki evet derdi'
'Atatürk yaşasaydı muhtemeldir ki evet derdi'
Bir belediyeye daha kayyum atandı
Bir belediyeye daha kayyum atandı
AP'den, AB'nin geleceğine kritik kararlar
AP'den, AB'nin geleceğine kritik kararlar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English