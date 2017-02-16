Yakın Doğu Üniversitesi, İtalyan ekibe fark attı

Kadınlar Eurocup çeyrek final rövanş maçında Yakın Doğu Üniversitesi sahasında İtalyan ekibi Reyer Venezia'yı 66-45 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Kadınlar Eurocup çeyrek final rövanş maçında Yakın Doğu Üniversitesi sahasında İtalyan ekibi Reyer Venezia'yı 66-45 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Salon: Caferağa Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot xxx 21, McBride xxx 21, Bahar xx 6, Eldebrink xx 2, Robinson xx, Carson xx 5, Hollingswort xx 9, Vajda x 2, Olcay x Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu Reyer Venezia: Walker xx 10, Ruzickova xx 12, Carangelo xx 5, Micovic xx 3, Melchiori xx, Fontenette x 2, Favento xx 6, Dotto xx 4 Başantrenör: Andrea Liberaletto 1. Periyot: 18-4 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine) Devre: 32-19 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine) 3. Periyot: 51-35 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine) (Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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