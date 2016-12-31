31.12.2016 16:55 Yakalanmasalardı yılbaşı gecesini kana bulayacaklardı

Şanlıurfa'da DAEŞ terör örgütü tarafından eylemlerde kullanılmak üzere Suriye'den Türkiye'ye getirilen çok sayıda patlayıcı madde ve canlı bomba yeleği malzemesi ele geçirildi. Şanlıurfa'da DAEŞ terör örgütü tarafından eylemlerde kullanılmak üzere Suriye'den Türkiye'ye getirilen çok sayıda patlayıcı madde ve canlı bomba yeleği malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün Türkiye'de sansasyonel eylemler düzenleyeceğini ve bunun için patlayıcı madde ve canlı bomba yeleği malzemesinin ülkeye sokulacağı istihbaratını alan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda sınır hattında iki çuval içerisinde 16 kilogram toz tnt patlayıcı madde, 300 metre infilaklı patlayıcı fitili, 36 adet elektrikli kapsül, 6 adet canlı bomba yeleğinde kullanılan basma tipi patlayıcı anahtar ve 5 adet el bombası fünye grubu ele geçirildi.

DEAŞ'lı teröristlerin eylemlerini yılbaşı gecesi yapmayı planladıkları iddia edildi.

Gözaltı sayısıyla ilgili bilginin verilmediği operasyonların devam ettiği öğrenildi.

(Şinasi İnan/İHA)

