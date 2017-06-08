Yakalanan terörist: PKK'ya katılım sıfıra düştü

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında yakalanan terörist, terör örgütü PKK'ya katılımın sıfıra düştüğünü belirterek, artık gençlerin kandırılamadığını söyledi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında yakalanan terörist, terör örgütü PKK'ya katılımın sıfıra düştüğünü belirterek, artık gençlerin kandırılamadığını söyledi.

Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezralarındaki toplam bin 528 kilometrekare alanda, aralarında üst düzey örgüt mensuplarının da olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Pazar günü başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan" operasyonunu sürüyor. 18 komando taburu, bin 200 polis özel harekat personeli ve bin 457 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 10 bin 47 güvenlik personelinin katılımıyla devam eden operasyonda, Lice kırsalında bir bölücü terör örgütü mensubu yakalandı. Güvenlik güçlerine konuşan teröristin ifadeleri kan dondurdu.



"ANLATTIKLARI GİBİ DEĞİLMİŞ"

Terör örgütüne geçen yıl tek tük katılım olduğunu ancak bu yıl bunun sıfıra düştüğünü anlatan terörist, "Gençler kandırılamıyor, bilinçlendiler.

Beni, 'Suriye'de seni memur yapacağız' diye kandırdılar. Sonra Yolçatı'ya geldim. Çoğu kez teslim olmak istiyordum. Ancak, 'Teslim olursanız asker size işkence yapar, sizi döver. Hiç aklınıza gelmeyen işkenceleri yapar. Sizi aylarca tek hücreli yerde tutar' diye kandırıyorlardı. O biraz gelip devlete sığınmaları engelliyordu. 'Orada (dağda), dilediğin gibi yaşayacaksın, özgürlük var' diyorlardı. Biz de hayal ediyorduk. Orada da kaldık, baktık öyle anlattıkları gibi değilmiş" dedi.



"CANİ VE VİCDANSIZLAR"

Bölgede halkın örgüte güveninin çok azaldığını ifade eden terörist, "Halk artık güvenmiyor. Gittiğimiz yerlerde hemen şikayet ediyorlar. Hemen ihbar ediyorlar. Artık bizi istemiyorlar. Önceden köylerde kalıyorduk. Artık halk istemiyor. Hem de devlet çok güçlenmiş. Keneviri herkes ekiyordu bu sene kimse ekmedi. Örgüt vergi alıyordu bundan. Gurbete gittik, üniversiteyi kazandık, ailemiz o kadar emek verdi bizi okutmak için. Onlar bizi örgüte katmak için peşimizi bırakmadılar. O kadar vicdansızlar, o kadar caniler. Benim halim ortada. Beni bu hale onlar soktu" diye konuştu.

