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Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi: llk hedef Taksim'di!
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Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi: llk hedef Taksim'di!

Reina saldırısını gerçekleştiren terörist Abdulgadir Masharipov önceki gece İstanbul Esenyurt’ta yakalanırken, ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Afganistan'da El Kaide kamplarında silahlı eğitim aldığı, daha sonra DEAŞ'a geçtiği belirlenen terörist, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadede hedefi nasıl seçtiklerini şöyle anlattı: “Geçtiğimiz yıl ocak ayında Suriye'deki savaşa katılmam için aldığım talimat üzerine İran üzerinden Türkiye'ye geldim.

"KONYA'DAYKEN RAKKA'DAN TALİMAT GELDİ"

Konya'ya yerleştim. Konya'da bulunduğum sırada Rakka'dan talimat geldi. Yılbaşı gecesi Taksim'de eylem yapmam talimatı verildi. Taksim'de yaptığım keşif görüntüsünü gönderdim. Taksim'de mutabık kalındı. Yılbaşı akşamı Taksim'e geldim ancak çok yoğun önlem vardı. Eylemi yapmak mümkün görünmüyordu. Bana talimatı veren kişiyle yeniden temas kurdum. Aramızda Taksim'in eylem için uygun olmadığı kanaatine vardık.

"BÖLGEDE YENİ HEDEF ARAMAM SÖYLENDİ"

Bölgede yeni bir hedef aramam talimatı verdi. Ben de taksiyle saat 22.00 sıralarında sahilde tur attım. Reina eylem için uygun görünüyordu. Fazla güvenlik önlemi göze çarpmıyordu. Bu durumu bana talimat veren kişiye aktardım. Reina'nın uygun olduğunu söyledim. O da kabul ederek Reina'da eylemi yapmamı söyledi. Ben de taksiyle Zeytinburnu'na geldim. Kaldığım evdeki silahı alarak Reina'ya geldim ve eylemi gerçekleştirdim.”

ÖNCE BAŞAKŞEHİR'DE BİR EV

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin iki hafta izini sürüp yakaladığı teröristle ilgili elde edilen bilgilere göre Masharipov, yılbaşında eylem yapmak üzere Konya'dan 16 Aralık'ta İstanbul'a geldi. İlk olarak Başakşehir'de örgütün bir evine yerleştirildi. Eylemden iki gün önce Zeytinburnu'na taşındı. Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi öldürdü. Katliamın ardından flashbang'lerden birini elinde patlatarak, yaralıymış gibi Reina'dan çıktı.

TAKSİYLE KAÇIŞI

Bindiği taksinin sürücüsüne parası olmadığını söyleyince Kuruçeşme'de indirildi. Daha sonra yine bir taksi çevirdi. Parası olmadığını, Zincirlikuyu'ya kendisini bırakmasını istedi. Zincirlikuyu'da başka bir taksiye binerek parayı indiğinde vereceğini belirtti. Zeytinburnu'na geldi. Bir Uygur restoranında çalışan arkadaşlarından taksi parasını aldı. Geceyi burada geçirdi.

ESENYURT'A GÖTÜRÜLDÜ

Sabah erkenden evden çıktı. Önce Başakşehir'e gitti. Buradaki örgüt evinden biri Iraklı 2 kişi kendisini Esenyurt'ta yakalandığı siteye götürdü. Kendisini eve yerleştiren kişi, bir Iraklı'yı yanında bırakıp ayrıldı. Daire daha önce kiralanmıştı. 6 Ocak'ta, örgütün güvenli ev olarak nitelediği daireye yerleşti.

BAKIRKÖY'DE KAÇMIŞ

Teröristle katliamdan sonra ilk temas, saldırının ertesi günü Bakırköy'de sağlandı. Bakırköy'de uygulama yapan trafik ekibindeki polis, arka koltukta oturan teröristi tanımıştı. Kimlik istediği sırada aniden hareketlenen otomobilden polise ateş açıldı. Daha sonra otomobil Beyoğlu'nda terk edilmiş olarak bulundu. Otomobili kullanan ve Çin pasaportu taşıdığı belirlenen Doğu Türkistanlı emniyetteki ifadesinde taşıdığı kişinin Reina saldırganı olduğunu teyit etti. Bu olaydan sonra teröristin Başakşehir'den Esenyurt'a götürüldüğü belirlendi.

SİTE 3 GÜN İZLENDİ

Polis çemberi daraltırken yapılan teknik ve fiziki takipte, teröristin Esenyurt'ta kaldığı evle ilgili detaylı bilgi toplandı. Operasyondan 3 gün önce polis siteyi ve evi yakın takibe aldı. 3 günlük takibin ardından teröristin evde olduğuna yönelik bilgiye ulaşılınca önceki gece saat 23.00 sıralarında Terörle Mücadele Operasyon Timleri koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri girdi. Özel harekât polisleri de operasyona destek verdi. Polis, teröristin ilk anda kaçmaya çalıştığını daha sonra kaçamayacağını anlayınca gözaltına alınmamak için direndiğini belirtti.

EVDEKİ YİYECEKLER

Koli koli yumurtalar, komidin üstünde muz gibi meyveler, masalarda çikolatalar, bal, reçel kavanozları, kuruyemişler ilk dikkat çeken detaylar. Bulunan fişe göre alışveriş neredeyse 1 ay önce toplu yapılmış. Buzdolabında dondurulmuş tavukla birlikte artık rengi değişmiş meyveler var. Ayrıca evdeki dağınıklık arasında makyaj malzemeleri, kadın giysileri, parfüm ve saç maşası göze çarpıyor. “Sin çok delisin” yazılı bir not da evde dikkat çeken ayrıntılardan.
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