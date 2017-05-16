Yakalanan düzensiz göçmen sayısı yüzde 19 arttı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan '2016 Yılı Türkiye Göç Raporu'na göre, 2016 yılında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2015 yılına göre yüzde 19'luk bir artışla 174 bin 466 oldu. Bu artışla birlikte 2016 yılında hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 2015 yılına göre yüzde 29 azalışla 192 oldu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan "2016 Yılı Türkiye Göç Raporu"na göre, 2016 yılında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2015 yılına göre yüzde 19'luk bir artışla 174 bin 466 oldu. Bu artışla birlikte 2016 yılında hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 2015 yılına göre yüzde 29 azalışla 192 oldu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan "2016 Yılı Türkiye Göç Raporu"nda Türkiye'de geçmiş yıllara ait uluslararası göçün nitelikleri incelenerek ve mevcut yapı değerlendirilerek yabancılarla ilgili ülkeye giriş ve çıkışlar, ikamet izinleri, düzensiz göçmenler, uluslararası koruma başvuruları ve insan ticareti başlıkları altında istatistikler derlendi. Raporda, Türkiye'nin coğrafi konumu gereği ve çevre ülkelerdeki siyasi, sosyal ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle hem hedef ülke hem de yabancı uyruklu şahısların Avrupa ülkelerine ulaşımında bir köprü vazifesi görmesi sebebiyle transit ülke konumunda bulunduğunun altı çizilerek, uzun kara ve deniz sınırlarına sahip oluşunun yanında çok sayıda da sınır komşusunun bulunduğu bir konumda yer almasının Türkiye'nin göç alanında potansiyelini kanıtlar nitelikte olduğu belirtildi.



"2016 YILINDA YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI 2015 YILINA GÖRE YÜZDE 19 ARTTI"

Türkiye'de düzensiz göç konusuna ilişkin faaliyetlerin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü koordinesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlar ile iş birliği halinde yürütülmekte olduğu ifade edilerek, 2016 yılında yakalanan düzensiz göçmen sayısının 2015 yılına göre yüzde 19'luk bir artışla 174 bin 466 olduğu, 2005 yılından 2016 yılı sonuna kadar yakalanan düzensiz göçmen sayısının ise 817 bin 863 olarak kayıtlara geçtiği bildirdi. 2016 yılında yakalanan 174 bin 466 düzensiz göçmenden 69 bin 755 kişi ile Suriye vatandaşları ilk sırada, Afganistan vatandaşları 31 bin 360 kişi ile ikinci sırada, Irak vatandaşlarının ise 30 bin 947 kişi ile üçüncü sırada yer aldığı bilgisi verildi.



"2016 YILINDA HAYATINI KAYBEDEN DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN SAYISI 2015 YILINA GÖRE YÜZDE 29 AZALIŞLA 192 OLDU"

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından deniz yoluyla gerçekleştirilen düzensiz göç faaliyetlerinden elde edilen istatistikler çerçevesinde 2016 yılında hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 2015 yılına göre yüzde 29 azalışla 192 oldu. 2016 yılında Türkiye'de göçmen kaçakçısı olarak yakalanan kişi sayısı 3 bin 314 olarak tespit edilirken, 2010 yılından 2016 yılı sonuna kadar yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı ise 15 bin 247 oldu.

(Uğur Kan Yüksek / İHA)