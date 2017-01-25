Yahudilere saldırı ihtimali polisi harekete geçirdi
Almanya'da polis, yedi eyalette aşırı sağcı bir terör örgütüyle ilişkili olduğundan şüphelenilen ev ve farklı mekanlara baskın düzenledi.
Almanya'da polis, yedi eyalette aşırı sağcı bir terör örgütüyle ilişkili olduğundan şüphelenilen ev ve farklı mekanlara baskın düzenledi. Almanya'da yaşayan yabancılara dönük artan saldırılar ve yükselen ırkçı eğilimler karşısında Almanya aldığı polisiye önlemlerle bu tehditlerle baş etmeye çalışıyor. Almanya'da polis, yedi eyalette aşırı sağcı bir terör örgütüyle ilişkili olduğundan şüphelenilen ev ve farklı mekanlara baskın düzenledi. Yedi eyalette 12 farklı mekana baskın düzenleyen Alman polisi, arama yaptığı evlerde elde edilen bulgularla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Alman polisi operasyonlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada Reichsbürger, isimli aşırı ırkçı örgütün Almanya genelinde 22 bin 600 taraftarı olduğu ülkede yaşayan Yahudi ve mültecilere dönük saldırı hazırlığında olduğu ihbarı üzerine baskınların gerçekleştirildiği açıklandı. (Mehmet Koca / İHA)
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