Yahudi öğrenciler El-Aksa Camii'ni bastı

Filistin'in Gazze kentinde Yahudi öğrenciler, El-Aksa Camii'ni basarak Filistinlilerin camiye girişini engellemeye çalıştı.
Filistin'in Gazze kentinde Yahudi öğrenciler, El-Aksa Camii'ni basarak Filistinlilerin camiye girişini engellemeye çalıştı. Gazze kentinde yaklaşık 50 ırkçı Yahudi öğrenci, El-Aksa Camii'ne gelerek provokasyonlarda bulundu. Öğrenciler, Filistinlilerin camiye girişini engellemeye çalıştı. (Muhammed Rabah / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.