Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yahudi iş adamının katil zanlıları Trabzon'da yakalandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yahudi iş adamının katil zanlıları Trabzon'da yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'de bıçaklanarak öldürülen Yahudi iş adamı Jak Levi'nin katil zanlısı Gürcistan uyruklu çift, yanında çocukları ile birlikte Trabzon'da yakalandı.

İstanbul Büyükçekmece'de bıçaklanarak öldürülen Yahudi iş adamı Jak Levi'nin katil zanlısı Gürcistan uyruklu çift, yanında çocukları ile birlikte Trabzon'da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece'de bulunan evinde öldürülen Jak Levi'nin ikametinde inceleme yapan polis ekipleri; olay sonrası kayıplara karışan Gürcistan uyruklu temizlikçi kadının peşine düştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, temizlikçi E.V. (42) ile eşi S.T.'nin (43) fotoğraflarını 81 ilin emniyet müdürlüğüne gönderdi. Trabzon Cinayet Büro ekipleri, şüphelilerin Gürcü uyruklu olması nedeniyle Ortahisar ilçesi Akyazı girişinde önlem aldı.
İstanbul–Tiflis arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri kontrol altına alan Trabzon Cinayet Büro ekipleri, İstanbul polisinden gelen fotoğraflar ile yola çıkarak temizlikçi kadın ile eşini yabancı plakalı yolcu otobüsünde ele geçirdi. Çiftin yanında 10 yaşında N.V. isimli kız çocuklarının da bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan iki şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Trabzon Asayiş Şube Müdürlüğü'nde şahısların üzerinde yapılan aramalarda 2.60 gram eroin, şırınga, matkap, tornavida ile 2 bin 500 avro ile 6 bin 400 TL para çıktı. Olayın bir diğer şüphelisi olduğu ve İstanbul'da firari olan S.C.'nin yakalanması için çalışmaların da devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, gözaltında bulunan S.T. Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürülerek, kan örneği alındı.
Trabzon'da gözaltına alınan 2 şüphelinin İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sağanak ve dolu Bodrum'da hayatı felç etti
Çavuşoğlu Lavrov'la görüştü
Hamit Altıntop'un yeni takımı belli oluyor
Trabzonspor'da Caceres defteri yeniden açıldı
Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü
Diyarbakır'da patlama
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ABD'li komutanlar el pençe...
ABD'li komutanlar el pençe...
Recep İvedik 5'in fragmanı yayınlandı
Recep İvedik 5'in fragmanı yayınlandı
Trump'tan Davos kararı!
Trump'tan Davos kararı!
İbadi: PKK da Türk askeri de çekilecek
İbadi: PKK da Türk askeri de çekilecek
Ekonomi, referandum sonucunu nasıl etkiler? Adil Gür'den başkanlık sistemi anketi
Ekonomi, referandum sonucunu nasıl etkiler? Adil Gür'den başkanlık sistemi anketi
Fener'e Kadıköy'de çelme! 2-2
Fener'e Kadıköy'de çelme! 2-2
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sağanak ve dolu Bodrum'da hayatı felç etti
Sağanak ve dolu Bodrum'da hayatı felç etti
Çavuşoğlu Lavrov'la görüştü
Çavuşoğlu Lavrov'la görüştü
Hamit Altıntop'un yeni takımı belli oluyor
Hamit Altıntop'un yeni takımı belli oluyor
Trabzonspor'da Caceres defteri yeniden açıldı
Trabzonspor'da Caceres defteri yeniden açıldı
Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü
Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü
Diyarbakır'da patlama
Diyarbakır'da patlama
Samsung'un veliahtına tutuklama kararı
Samsung'un veliahtına tutuklama kararı
Bursa'da doğalgaz patlaması: 2 yaralı
Bursa'da doğalgaz patlaması: 2 yaralı
Burdur'da Bylock operasyonu: 18 gözaltı
Burdur'da Bylock operasyonu: 18 gözaltı
Atambayev'e taziye telefonu
Atambayev'e taziye telefonu
Trabzon Emniyetinde yeni görev atamaları yapıldı
Trabzon Emniyetinde yeni görev atamaları yapıldı
Fikret Orman'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret
Fikret Orman'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English