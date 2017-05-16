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Yağmur Atacan'a silahlı saldırı davasında karar
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Yağmur Atacan'a silahlı saldırı davasında karar

Oyuncu Yağmur Atacan'a yönelik silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla yargılanan sanık 8 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme, tutuklu kaldığı süre ve infaz yasasını dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

Oyuncu Yağmur Atacan'a yönelik silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla yargılanan sanık 8 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme, tutuklu kaldığı süre ve infaz yasasını dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.
İstanbul Etiler'de 2014 yılında oyuncu Yağmur Atacan'ın bulunduğu araca düzenlenen saldırıya ilişkin açılan dava karara bağlandı. İstanbul 12'inci Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Galip Topsız, cezaevinden getirilirken, şikayetçi Yağmur Atacan'ı avukatı temsil etti. Duruşmada söz alan şikayetçi Yağmur Atacan'ın avukatı Yüksel Yangel, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Sanık bu güne kadar akli dengesinin yerinde olmadığı şeklinde rol yapmıştır. Arkasında bulunan kişilerin kimler olduğunu veya gerçek sebebini söylememiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını ve yasal indirimlerin uygulanmamasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Davanın biteceği hatırlatılarak son savunması sorulan sanık Galip Topsız, "Ben Yağmur'u öldürmek maksadıyla oraya gitmedim. Sadece Pınar Hanım ile görüşmeye gittim. Yağmur ve yanındaki şahısların kötü muamelesiyle karşılaştım. Olay bundan ibarettir. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Galip Topsız'ı "Ruhsatsız tabanca taşıma" ve "Adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından 8 yıl 4 ay hapse mahkum etti. Mahkeme, tutuklu kalmış olduğu süre ve infaz yasası dikkate alınarak sanığın tahliyesine karar verdi. Topsız hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

OLAY
İstanbul Etiler'de 7 Nisan 2014 tarihinde Yağmur Atacan ile birlikte bulunan 3 kişi bir araca binecekleri sırada motosikletli bir şahıs tarafından ateş edilmişti. Atacan, ateşten yan koltuğa yatarak kurtulmuş, ateş eden kişinin tabancasının tutukluk yapması üzerine aracından inerek iş yerine sığınmıştı. Saldırgan da daha sonra kaçmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, saldırının yapıldığı yerdeki cep telefonu sinyalleri, güvenlik kamera görüntüleri ve görgü şahitlerinin ifadesine göre saldırganın Galip Topsız olduğu belirlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Galip Topsız'ın "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.
(Başak Akbulut / İHA)

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