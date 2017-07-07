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Yağız bebek için talimat verdi
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Yağız bebek için talimat verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da Leptin (tokluk) hormonu eksikliği nedeniyle sürekli kilo alan 1,5 yaşındaki Yağız Bekte'ye sahip çıkarak, tedavisi için gerekenlerin bir an önce yapılması talimatını verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da Leptin (tokluk) hormonu eksikliği nedeniyle sürekli kilo alan 1,5 yaşındaki Yağız Bekte'ye sahip çıkarak, tedavisi için gerekenlerin bir an önce yapılması talimatını verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Leptin hormonu eksikliği nedeniyle sürekli kilo alan ve 36 kiloya ulaşan 1,5 yaşındaki Yağız Bekte'nin tedavisi için gerekenlerin bir an önce yapılması talimatını verdi. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan Sevda-Sedat Bekte çiftinin 2 çocuğunun en küçüğü olan ve Leptin hormonu eksikliği teşhisi konulan Yağız bebek, yurt dışında üretilen ve maliyeti yüksek olan ilaç ailesi tarafından temin edilemediği için 36 kiloya ulaştı. Aşırı kilo, terleme ve hareketsiz yaşama bağlı olarak zatürre başlangıcı teşhisi konulan Yağız bebek, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı. Tedavisinin ardından Yağız bebek taburcu edildi.
Yağız bebeğin tedavisi için gerekli ilaç yurt dışında bulunuyor. İngiltere'de geliştirilen bir kutu ilacın maliyeti 5 bin lira ve bir kutu ilaç 4 günde bitiyor. Yağız bebeğin ailesi, kriterlere uymadığı için sigorta tarafından ödenmeyen ilaç masrafını karşılamaya gücü yetmeyince Bakan Kılıç'tan yardım istedi. Ailenin isteğine kayıtsız kalmayan Bakan Çağatay Kılıç, Samsun ziyaretinde Yağız bebeğin babası Sedat Bekte ile görüşerek, Yağız bebeğin durumunun incelenmesi, tedavi için gerekli işlemlerin bir an önce yapılması talimatını verdi.

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