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Yağış yüzlerce dönüm ekili araziye zarar verdi
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Yağış yüzlerce dönüm ekili araziye zarar verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur, Hocalar Mahallesi'nde yüzlerce dönüm ekili araziye zarar verdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur, Hocalar Mahallesi'nde yüzlerce dönüm ekili araziye zarar verdi.
Manavgat'ta sabah saat 07.00 sıralarında başlayan ve şiddetini artırarak 4 saate yakın devam eden sağanak yağışın büyük zarara yol açtığını belirten Hocalar Mahalle Muhtarı Hüseyin Yanar "Yaz ortasında aniden başlayan yağmur mahallemizde hayatı felce uğrattı. Kışın bile böylesine afet yaşamadık. 100 dönümün üzerinde domates, 500 dönüm susam, 100 dönüm biber-patlıcan, 3 bin dolayında zeytin ağacı, yüzlerce dönüm alanda saman balyaları, mısır ekili alanlar, toprak altında bekletilen buğday selden zarar gördü. Sel suları önüne kattığı saman balyalarını derelere ve ekili alanlara taşıdı. Hayvancılık yapan çok sayıda mahalle sakini saman balyaları, mısır ekili alanlar sular altında kaldığı için hayvanlar için yem sıkıntısı had safhada yaşanacak. Yetkililerden bir an önce gerekli incelemeleri yaparak yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.
Mahallelerinin yağmur sularından bu kadar zarar görmesinin sebebinin dere yataklarının yeterli bakımının ve taşlanmasının yapılmamış olmasından kaynaklandığını belirten Yanar, "Birkaç kez düzenleme yapıldı. Ne var ki yeterince taşlama yapılmadığı için dereleri bitkiler ve ağaçlar kapladı. Bu da sel sularının önünü keserek arazilerin sular altında kalmasına neden oldu" diye konuştu.

"ZARAR ÇOK BÜYÜK"
Hocalar Mahallesine gelerek zarar gören köylülerle görüşen ve zarar gören arazileri gezen Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, tarım ilçe müdürlüğü ekiplerinin en kısa sürede zarar gören arazilerde inceleme yapacağını kaydederek, "Ben sabahın erken saatlerinde Salur ve Sırtköy taraflarındaydım. Yağmurdan uzun süre bulunduğumuz yerden hareket bile edemedik. Birçok yerde sel sularının getirdiği kayalar yolları kapatmış, gerçekten büyük bir felaket yaşanmış durumda. Hocalar Mahallemiz yağmur ve selden en fazla zararı gören yer. Görüldüğü üzere yüzlerce dönüm arazi sular altında. Zarar çok büyük. Her zaman söylediğimiz gibi TARSİM'in önemine dikkat çekmek istiyorum. Eğer bugün zarar gören üreticilerimiz TARSİM yaptırmış olsaydı zararlarını düşünmek zorunda kalmayacaklardı. TARSİM ile gece uykuları kaçmayacak rahatça yataklarında uyuyabileceklerdi. Ne var ki TARSİM, üreticilerimizin aklına sadece böyle felaketlerle karşılaştıklarında geliyor. TARSİM'in ücretinin yarısı devlet tarafından karşılanmaktadır. Üreticilerimizi ürünlerini korumak ve gece uykularının kaçmaması için TARSİM yaptırmaya çağırıyorum. Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarken, yetkililerle ne yapılabileceği konusunda görüşmelerde bulunacağız" dedi.
(Arif Kaplan /İHA)

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