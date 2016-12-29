29.12.2016 18:02 Yağ hırsızlığından gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı

Samsun'da marketin önünden çaldığı bitkisel sıvı yağı aynı yere satmaya kalkıp daha sonra yine yağ çaldığı iddia edilen genç, savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Samsun'da marketin önünden çaldığı bitkisel sıvı yağı aynı yere satmaya kalkıp daha sonra yine yağ çaldığı iddia edilen genç, savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Y.'ye ait marketin önünden 10 kiloluk bitkisel sıvı yağ çaldığı ileri sürülen E.Ç.(25), bir süre sonra markete geri gelip annesinin marketten 10 kiloluk sıvı yağ satın aldığını, bunu geri vermek istediğini söyledi. Market sahibi geri almayı kabul edince genç, yağı alıp geri geldi. Ancak yağ satışı yapmadıklarını ifade eden marketçi "Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeyim" deyince panikleyen E.Ç. yağ bırakıp buradan kaçtı.



Bir hafta sonra sabah market açılınca iş yeri sahibi bitişikteki depodan markete yağ çıkardığı bir sırada deponun önüne gelen E.Ç., bu kez de koli içindeki 4 adet 5 litrelik sıvı yağı alıp kaçtı. Yağın eksik olduğunu gören marketçi güvenlik kamerası kayıtlarına bakınca daha önce kaza geçirdiği için topallayarak yürüyen E.Ç.'yi yürüyüşünden tanıdı ve bu kez polise şikayette bulundu.



İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu E.Ç.'yi dün yakalayarak gözaltına aldı. İlyasköy Polis Merkezi'ne teslim edilen E.Ç., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren E.Ç., serbest bırakıldı.

