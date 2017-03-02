Yabancı uyruklulara yönelik operasyon: 260 gözaltı

Konya'da çoğunlukla yabacı uyruklu vatandaşların yaşadığı mahallelere bin polisle düzenlenen operasyonda 260 kişi gözaltına alındı.

Konya'da çoğunlukla yabacı uyruklu vatandaşların yaşadığı mahallelere bin polisle düzenlenen operasyonda 260 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Şükran ve Abdülaziz mahallelerine yaklaşık bin polisle operasyon düzenledi. Çoğunlukla Suriye ve Afgan uyruklu vatandaşların yaşadığı mahalle, polis ekiplerince tamamen kapatıldı. Mahallede bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yapıldı. Çeşitli suçlardan haklarında araması bulunan ve kimlikleri olmayan yabancı uyruklu 260 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde çok sayıda bıçak, tabanca gibi suç unsuru oluşturacak araçlar bulunduğu öğrenildi. Ayrıca 9 şüphelinin çeşitli suçlardan aranmasının olduğu öğrenilirken, aramalarda 5 adet çalıntı motosiklette ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerin ardından Yabancılar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

