Yabancı uyruklu şahısları taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Van'da Afgan ve Pakistan uyruklu şahısları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Van'da Afgan ve Pakistan uyruklu şahısları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, saat 06.00 sıralarında Van-Erciş Karayolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 12 Afgan ve Pakistan uyruklu şahıs, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

