Yabancı kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu kadınlar ile sosyal medya hesapları üzerinden tanışarak kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirten ve zorla fuhuş yaptıran organize suç örgütünü çökertti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu kadınlar ile sosyal medya hesapları üzerinden tanışarak kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirten ve zorla fuhuş yaptıran organize suç örgütünü çökertti.

İstanbul Silivri'de son aylarda artan fuhuş olaylarını yakın takibe alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internet üzerinden yabancı uyruklu kadınları iş bulma, evlenme, ücretsiz tatil vaadiyle kandıran ve Türkiye'ye gelmelerini sağlayan organize suç örgütü üyelerini yakaladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, insan ticareti suçlarını örgütlü olarak gerçekleştirdiği tespit edilen organize suç örgütü lideri E.U. isimli şahsın otelinde arama yapıldı. Aramada, otelin restoran bölümünde konsomatris olarak çalıştırılan 9 yabancı uyruklu kadın tespit edildi.

Daha sonra örgüt lideri E.U. ile örgüt üyeleri S.B., Y.D. ve E.E.'nin ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet kuru sıkı tabanca, suçla ilgili notların alındığı 2 adet ajanda, çok sayıda dekont ve fuhşa sevk edilen kadınlara ait hesapların tutulduğu not kağıdı ele geçirildi.



VIP SERVİS YAPIYORLARMIŞ

Kadınlar ifadelerinde, örgüt mensuplarının kendilerini otellerde pazarlamanın yanı sıra turistik otel ve villalardaki özel müşterilere lüks araçlarla VIP servis yaptıklarını, karşı çıkanları tehdit ve şiddet yoluyla yıldırarak fuhşa zorlandıklarını itiraf etti.



TURİST GİBİ GÖSTERMEK İÇİN ON BİNLERCE DOLAR VE EURO GÖNDERMİŞLER

Ele geçirilen ajandalardan, şüphelilerin, yaklaşık 150 yabancı uyruklu kadının uçak biletlerini kendilerinin aldığı, havalimanında sorun yaşamamaları ve kendilerini turist gibi tanıtmaları için on binlerce Dolar ve Euro gönderdikleri belirlendi.

Kadınlar, haklarında yasal işlem yapılarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.