Yabancı gelinler kıyasıya yarıştı

Antalya'nın Manavgat Belediyesi, Manavgat Kültür Yaşam Derneği (MAYDER) ve Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından ilçede yaşayan yabancı gelinlere yönelik 'Elinin Hamuru ile Bükme Yapsana' yarışması düzenlendi.

Antalya'nın Manavgat Belediyesi, Manavgat Kültür Yaşam Derneği (MAYDER) ve Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından ilçede yaşayan yabancı gelinlere yönelik 'Elinin Hamuru ile Bükme Yapsana' yarışması düzenlendi.

Manavgat'ta düzenlenen 'Elinin Hamuru ile Bükme Yapsana' yarışmasına Kaymakam Nazmi Günlü, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Akdeniz Üniversitesi Manavgat MYO Müdürü Doç. Dr. Hakan Sert ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, Manavgat'ta yaşayan yerleşik yabancı kadınlar en iyi bükmeyi yapmak için yarıştı. 10 kişinin katıldığı yarışmada jüri üyeleri, yarışmacıların yaptığı bükmelere not verdi. Yarışma sonrasında dereceye girenlere Manavgat Belediyesince ödül verildi. Yarışmanın birincisi Ukrayna asıllı Julia Pavlenko oldu. Yapılan bükmeler ise etkinliğe katılan yarışmacılara ücretsiz olarak dağıtıldı. Etkinlikte ayrıca küçük çocukların halat yarışı ve çuval yarışması keyifli anlar yaşattı.

Yabancı gelinler, etkinliği düzenleyen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ve MAYDER yetkililerine teşekkür etti.

(Arif Kaplan /İHA)