Yaban koyunu yavruları hayata 'merhaba' dedi

Endemik bir tür olan Anadolu yaban koyunları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından koruma altında tutuluyor. Afyonkarahisar Şuhut'taki üretme istasyonunda dünyaya gelen 8 yavru da sağlıklı şekilde büyüyor.

Endemik bir tür olan Anadolu yaban koyunları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından koruma altında tutuluyor. Afyonkarahisar Şuhut'taki üretme istasyonunda dünyaya gelen 8 yavru da sağlıklı şekilde büyüyor.

Anadolu tarihi, coğrafyası, tabiatı ve üzerindeki yaban hayatıyla son derece zengin ve renkli bir yapıya sahip olup, ülkemizin simgesel bir hayvan türü olan Anadolu yaban koyunu bu zenginliğin bir parçasını oluşturuyor. Dünyada sadece ülkemizde bulunan Anadolu yaban koyunu üzerindeki olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak, sürdürülebilir yaban hayatı yönetimi anlayışıyla bu türün geleceğe taşınması sağlanıyor. Anadolu yaban koyunlarının son kaldığı yer olan Konya-Bozdağ'da bulunan 35 bin dekarlık üretme istasyonunda 385 adet yaban koyunu bulunuyor. Ülkemizde bu istasyonun yanında Ankara Nallıhan ve Afyonkarahisar'da iki ayrı istasyonda daha üretim çalışmaları yapılıyor. Konya-Bozdağ'dan nakledilen bireyler ile kurulan Nallıhan Üretme İstasyonu'nda 46 ve Şuhut Üretme İstasyonu'nda ise 23 adet yaban koyunu ile yetiştirme çalışmaları sürdürülüyor. İstasyonlarda üretilen yaban koyunları uygun alanlarda tabiata bırakılarak, türün neslinin devam ettirilmesi sağlanıyor.



"KUZULAR SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE BÜYÜYOR"

Anadolu'nun en önemli endemik memeli türü olan yaban koyunları mayıs ayı başından itibaren doğum yapmaya başlıyor. Bu çerçevede Şuhut Anadolu Yaban Koyunu Üretme İstasyonu'nda 13 dişi ve 10 erkek koyunla üretilen Anadolu yaban koyunundan mayıs ayında 4, haziranda 4 olmak üzere toplam 8 kuzu dünyaya geldi. Kuzular sağlıklı bir şekilde anneleriyle beraber büyüyorlar. Mevcut 13 dişiden 2-3 adedinin daha doğum yapması bekleniyor. Bu üretim ise yüksek bir başarı olarak değerlendiriliyor.



"FOTO SAFARİLERLE TABİAT TURİZMİNİN CANLANDIRILMASI HEDEFLENİYOR"

Biyolojik zenginliğin korunması ve sahip olunan yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilmesi maksadıyla üretme istasyonlarının kurulduğunu belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Şuhut'ta dünyaya gelen bu yavruların sağlıklı bir şekilde büyüyeceğine inanıyorum. Türün üretimi ve tabii yaşam alanlarında yetiştirilmesi maksadıyla kurulan bu istasyonlarda ayrıca yaşam alanları olan steplerde göz alıcı güzellikleriyle insanı hayran eden, halk arasında ceren diye de bilinen bu hayvanların yaşamlarını uzaktan canlı izleme imkanı da bulunabiliyor" dedi.

Üretme istasyonları sayesinde endemik olan bu türün neslini tehdit eden unsurların ortadan kaldırılabileceğini vurgulayan Bakan Eroğlu, "Bu türün istasyonlar vasıtasıyla çoğaltılması ve eski tabii yaşam alanlarına yeniden kazandırılmasının yanı sıra foto safarilerle tabiat turizminin canlanması da sağlanıyor" diye konuştu.

Öte yandan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, koruma altındaki koyunların istasyonlardaki görüntülerini yayınladı.

(Gökten Ceylan / İHA)