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Yaban hayvanları için 180 ton yem bırakıldı
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Yaban hayvanları için 180 ton yem bırakıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından tabiattaki kar örtüsü sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yaklaşık 180 ton gıda tabiata bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından tabiattaki kar örtüsü sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yaklaşık 180 ton gıda tabiata bırakıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin zorlu kış şartlarında aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inerek insanlarla olan ilişkilerinin problem oluşturmasının önüne geçmek için yaban hayatına yem takviyesi yapıyor. Yapılan yemleme çalışmaları ile her yıl tonlarca yem yaban hayatıyla buluşturuluyor.

HEDEF, BU KIŞ 350 TON YEM BIRAKMAK
Bu çerçevede 2016-2017 kış döneminde bugüne kadar yaklaşık 180 ton yiyecek ve yem yaban hayvanları için tabiata bırakıldı. Geçen yıl kış mevsiminde ise 330 ton yem tabiata bırakılmıştı. Yaban hayvanlarına destek için yürütülen bu çalışmalar kapsamında içinde olduğumuz kış mevsiminde 350 ton yem bırakmayı hedefleyen DKMP Genel Müdürlüğü, bu çalışmayı Türkiye'nin her yerinde sürdürüyor ve yaban hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor.

AÇ KALAN YIRTICI HAYVANLARIN YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞMASI ENGELLENİYOR
Yapılan yemleme çalışmaları ile ağır kış şartlarının sonucunda aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine gelmelerinin engellendiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu "Böylece yaban hayvanlarının can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonu da destekleniyor" dedi.
Dünyamızı paylaştığımız hayvanları görmezden gelemeyeceklerinin altını çizen Eroğlu "Ecdadımızın hayvan sevgisi ve hayvanlara verdiği önemden feyz alıyor, yaban hayatının canlılarını özellikle aç bırakmamak adına gayret gösteriyoruz. Bu gayreti sadece biz değil 7' den 70' e herkes gösteriyor. Bu gayreti gösteren bütün vatandaşlarıma da teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARIN KATILIMIYLA DAHA ÇOK YOL ALINABİLİR
Vatandaşların çalışmalara katkı sağlaması ile daha çok yol alınacağını ifade eden Bakan Eroğlu, "Hayvanlarımıza sahip çıkmak, insani sorumluluğumuz olmasının yanı sıra, ülkemizin biyolojik çeşitliliğini korumak bakımından da önemli bir vecibemizdir" açıklamasında bulundu.

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