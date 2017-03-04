Başbakan Binali Yıldırım, 'Bu topraklarda ayakta durmanın bedeli var. Ya o bedeli ödeyeceğiz ya da yok olacağız' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu topraklarda ayakta durmanın bedeli var. Ya o bedeli ödeyeceğiz ya da yok olacağız" dedi.

Nevşehir'de Birlik Vakfının 45. şubesinin açılışından sonra Ticaret ve Sanayi Odası'nın verdiği yemekte iş adamları ile buluşan Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin kara kıştan aydınlığa iktidarımızda nasıl çıktığını en iyi siz biliyorsunuz. Büyük badireleri çok şükür geride bıraktık" dedi.

"Şimdiye kadar sivil toplumun sesine bu kadar kulak veren bir iktidar olmadı diye düşünüyorum. Bil gücümüzü milletimizin iradesinden alıyoruz" diyen Başbakan Yıldırım, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Eski Türkiye'de ülkeyi bir bütün olarak düşünmeyenler Anadolu Sermayesi ve İstanbul Sermayesi diye ayırdılar. Sermayeyi renklere ayırdılar. 2002'den önce Nevşehir Ankara'ya uzak bir şehirdi. 15 yıldır başlattığımız kalkınma hamlesinden Nevşehir'de nasibini aldı. 5 milyar tutarında eğitimden sağlığa büyük hizmetler yapıldı. Bütün sanayici ve iş adamlarını tebrik ediyorum. Aklın yolu birdir. AK Parti iktidarının başarısı güven ve istikrara dayalıdır. Bir ülkede güven ve istikrar olursa kalkınma ve gelişme olur."



"ETRAFIMIZ ATEŞ ÇEMBERİ OLDUĞU HALDE TÜRKİYE DİMDİK AYAKTA"

"2008'den bu tarafa dünyada krizler eksik olmuyor. Dünya bir türlü kendini toparlayamıyor" diyen Yıldırım, "Ama bu şartlara rağmen, etrafımız ateş çemberi olduğu halde, istikrarsızlık ve iç savaş olduğu halde, milyonlarca mülteci ülkemize geldiği halde biz dimdik ayaktayız. Birlik ve beraberliğimiz sayesinde, istikrar sayesinde, güçlü iktidar sayesinde ayaktayız. Türkiye'de Menderes'i çekemediler, bir tezgahla alaşağı ettiler, bununla da kalmadılar astılar. Ondan sonra meclisi feshettiler, demokrasiyi yok ettiler. 1960'tan başlayan darbeci zihniyet, Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' demiyor, 'Egemenlik Müsaade Edilen Kadar Milletindir' diyorlar.

Şu anda içinde bulunduğumuz sistem babayı oğla düşürür. Yürümez. Onun için işi şansa bırakamayız. Özal ile Demirel, Özal ile Akbulut, Tansu Çiller ile Demirel, Ecevit herkesle konuştu ikna etti, sonra anayasa kitapçığını yüzüne fırlattı. O da diğerine nankör kedi dedi. Türkiye bir gecede sıfırı tüketti. Bu ülke bunları çekmeye mecbur mu? Bu ülke bunları hak etmiyor.

AK Parti iktidarında çıta sürekli yukarıya çekildi. Bunca olumsuz propagandaya, içeride ve dışarıda hızımızı kesmeye çalışanlara rağmen iyi gidiyoruz. Bu referandumdan sonra Türkiye'yi tutabilene aşk olsun" dedi.



"TÜRKİYE 15 YILDIR UYDU DEVLET DEĞİL"

Türkiye'nin son 15 yıldır uydu devlet olmadığını, dümen suyuna giren bir ülke olmadığını, kararını kendi veren bir ülke olduğunu belirten Yıldırım, "Başkalarının verdiği kararları uygulayan ülke değil. Açıkça kıskanıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu topraklarda ayakta durmanın bedeli var. Ya o bedeli ödeyeceğiz ya da yok olacağız. Biz her yönüyle güçlü olmaya mecburuz. Bunun için daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Kardeşliğimizi kuvvetli hale getireceğiz" diye konuştu.

"CHP, HDP ile çok haşır neşir olduğu için eşbaşkanlık alışkanlığı onlara da geçmiştir" diyen Yıldırım, "Türkiye'de dönüp dolaştırıp, 'Bu iş Erdoğan için yapılıyor' diyorlar. Bende Erdoğan için değil her doğan için diyorum. Bu sistem istikrarı güveni garanti altına alıyor" dedi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız ise, "Biz bu memleketin çimentosuyuz. Kazanırız veya kaybederiz ama asla mücadeleden yılmayız" diyerek, "15 Temmuz'daki darbe girişiminin esas amacının memleketimizin huzuruna kurşun sıkmak olduğunu biliyoruz. Odalar ve Borsalar olarak büyük mücadele başlattık ve devletimizin ve milletimizin yanında yer aldık" diye konuştu.

(Ali Göç - Alparslan Ötüken - Coşkun Sağlamdin - Şerif Taşar / İHA)