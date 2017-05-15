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Ya Muslera da olmasaydı
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Ya Muslera da olmasaydı

Galatasaray, ligin en fazla gol atan 3. takımı olmasına rağmen yediği gollerin fazlalığı yüzünden rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı.

Galatasaray, ligin en fazla gol atan 3. takımı olmasına rağmen yediği gollerin fazlalığı yüzünden rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı.
Bu sezon istenen çıkışı bir türlü yakalayamayan Aslan, 31 maçta elde ettiği 17 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucu topladığı 55 puanla 4. sırada yer alıyor. Kalan 3 haftada bulunduğu konumu koruyarak Avrupa kupalarına katılmak isteyen sarı-kırmızılı takımda atılan goller kadar yenilen gollerin de fazla olması istenilen başarının yakalanamamasındaki en büyük etken gibi görünüyor.

EN FAZLA GOL ATAN 3. TAKIM
Geride kalan 31 haftada rakip ağlara 58 gol bırakan Galatasaray, bu alanda 60 gollü Medipol Başakşehir ve bir maç eksiğiyle 59 golü bulunan Beşiktaş'ın ardından ligde 3. durumda bulunuyor. Aslan'ın attığı bu gollere en fazla katkıda bulunan oyuncular ise 10'ar golle Bruma, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok oldu. Bu oyuncuları 7 golle Lukas Podolski izlerken, kaptan Selçuk İnan'ın ise 6 golü bulunuyor.

İLK 4'ÜN EN KÖTÜSÜ
Attığı 58 gole karşı kalesinde 37 gol gören sarı-kırmızılılar, bu alanda şampiyonluk ve Avrupa mücadelesi veren ilk 4'teki takımlar arasında en kötü istatistiğe sahip ekip konumunda bulunuyor. Ligde 31 maçın 23'ünde kalesini gole kapayamayan Galatasaray, 10 haftadır takımın başında bulunan Igor Tudor yönetiminde ise 16 gol yedi. Aslan, en fazla golü ise deplasmanda oynadığı maçlarda gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakip filelere 25 gol bırakan sarı-kırmızılılar, ağlarında ise 21 gole engel olamadı.

DEFANSTA İSTİKRAR YOK
Galatasaray'ın bu sezon kalesinde 37 gol görmesinin en büyük sebebi ise geride kalan haftalara rağmen defans hattındaki istikrarın hala sağlanamamış olması. Sezon başından bu yana neredeyse her maça farklı defans oyuncularıyla başlayan sarı-kırmızılı takımda o bloktaki oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlıklarının yerleşmemiş olmasının yanına Muslera'nın eski performansından uzak olmasını da eklenince ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Serdar Aziz'in sakatlığının tam olarak iyileşmemesi ve tam olarak ne zaman hazır olacağının bilinmemesiyle birlikte Chedjou'nun da takımdan ayrılacağını düşündüğümüzde önümüzdeki sezon savunmadaki bu açığın nasıl doldurulacağı ise merak konusu.
(Uygar Aydın / İHA)

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