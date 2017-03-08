'Ya işi bırakıp benimle barışırsın ya ölürsün' deyip öldürmüş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl Dünya Kadınlar Günü'nde işlenen kadın cinayetinin ardından kıskançlık çıktı. Daha önce de bir kez eşini bıçakla yaralayan eski kocanın, 'İşi bırakıp benimle barışacaksın, yoksa seni öldürürüm' şeklinde tehdit ettiği öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl Dünya Kadınlar Günü'nde işlenen kadın cinayetinin ardından kıskançlık çıktı. Daha önce de bir kez eşini bıçakla yaralayan eski kocanın, "İşi bırakıp benimle barışacaksın, yoksa seni öldürürüm' şeklinde tehdit ettiği öğrenildi.

Olay akşam saatlerinde, Örnek Mahallesi 1537. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden çıkan ve evine yaklaşık 300 metre mesafede yaşayan evli kızına giden Aynur Özallı, evin girişinde kendisini bekleyen ve geçen yıl 8 Mart Kadınlar Günü'nde boşandığı eski eşi Cuma A.'nın tüfeğinden çıkan kurşunlara hedef oldu. 1'i kız 3 çocuk annesi kadın olay yerinde yaşamını yitirirken silah seslerini duyan çocukları ve mahalle sakinleri sokağa çıkarken kaçan şüpheliyi gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aynur Özallı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedinin yanı başında çocukları için getirdiği içerisinde simit ve ekmek bulunan poşet bulundu.



POLİS MERKEZİNE GİDEREK TESLİM OLDU

Olayın ardından cinayet mahallinden kaçan katil zanlısı Cuma A., kısa süre sonra Cumhuriyet Polis Merkezine gelerek silahıyla birlikte teslim oldu. Annelerinin öldüğünün haberini alan çocukları ise sinir krizi geçirdi. Özallı'nın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna oradan da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Katil zanlısı Cuma A.'nın, eski eşinin çalıştığı büfe sahibi F.K.'yı da eşini işten çıkarması için daha önce tehdit ettiği ve cinayetin ardından yine F.K.'yı arayarak eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Aynur Özallı'nın kızı, babasının annesine devamlı şiddet uyguladığını belirterek "Bir kez annemi bıçakla yaraladı. Sonra uzaklaştırma aldı. Geçen yıl 8 Mart tarihinde boşandılar ancak annemin peşini bırakmadı, çalışmayıp kendisiyle barışmasını istiyordu. Bunu yapmazsa öldüreceği tehdidinde bulunuyordu ama eve maddi desteği yoktu. Annemin tek gelir kaynağı çalıştığı işyerinden aldığı paraydı" dedi.

Üç çocuk annesi Aynur Özallı'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

(Arif Kaplan/İHA)