…Ya DEAŞ’a destek verenler?

Farklı düşünceleri savunuyor, farklı partilere oy veriyor olabiliriz.

Hatta kılık kıyafetimiz, yaşam biçimimiz de farkı olabilir.

Ancak bunun artık hiçbir önemi yok!...

Dünyanın çivisinin iyice çıktığı bir süreçteyiz…

Dünyanın dört bir yanı kan gölü; dünya devleri kendi savaşlarını başka ulusların toprağında veriyorlar artık!...

PKK'dan DEAŞ'a, Suriye bataklığının sivri sinekleriyle uğraşırken, 15 Temmuz'da FETÖ'nün sürpriz darbe girişimiyle yüz yüze geldik!...

Bir olduk, kenetlendik bu belayı da savuşturduk derken, PKK terörü işi iyice azıttı: Dağlarda büyük bir hezimete uğrayınca, terörü kentlere taşıdı…

Kötü anılarla dolu 2016'yı uğurlayıp, yeni umutlar beslediğimiz 2017'ye gireli daha birkaç saat olmadan bu kez DEAŞ'ın hain eylemiyle sarsıldık…

Terör; yıl, gün, saat, an dinlemiyor ne yazık ki!...

Ve bize tek bir seçenek bırakıyor; bir olmak, kenetlenmek, omuz omuza vermek.

Ancak, bir olmanın, kenetlenmenin yolu; adil olmak ve farklı yaşam biçimlerine saygı göstermekten geçiyor.

Eğer bu ülkeyi yönetenler adil olamazsa, yargı adil davranmazsa, devlette işler adaletle yürümezse, bu güzelim ülkede yaşayan bireyler nasıl adil olabilir ki?...

Çok zor bir dönemden mi geçiyoruz? Doğru…

Bazı güçler Türkiye üzerine oyun mu oynuyor? Doğru…

Bu oyunları bozmak için; etnik kökenimiz, inancımız, düşüncemiz, yaşam biçimimiz farklı da olsa birleşmeli miyiz? Doğru…

Bu zor süreçte birey olarak sosyal medyayı da sorumluluk üstlenerek kullanmalı mıyız? Doğru…

Teröre destek veren nefret mesajları için hukuk çerçevesinde gereken yapılmalı mı? Doğru…

Öyleyse sonuç bekliyoruz!...

PKK'nın saldırısını övenler gibi DEAŞ'ın saldırısını övenler de ceza almalı.

Bir gazetenin köşe yazarı Reina saldırısı için bir TV kanalına çıkıp, “…Yılbaşı kutlamasıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kim ortalığı havaya uçurursa uçursun…” diyerek nefret saçabiliyor!...

Gerçi Başbakan Yıldırım ve Adalet Bakanı Bozdağ, Reina saldırısını onaylayanlar için cumhuriyet savcılarının gereğini yapacağını belirtiyorlar ancak önemli olan sonuç!

İçişleri Bakanlığı, son 6 ayda sosyal medyada terörle mücadele kapsamında 3 bin 710 kişi hakkında adli işlem yaptı ve bunlardan bin 656'sı tutuklandı.

Tutuklananların büyük çoğunluğunu, PKK'ya ve onun eylemlerine destek verenler oluşturuyor.

İşte sadece PKK'nın değil, DEAŞ'ın eylemlerine de destek olanların tutuklandığı gün, bu ülkenin bir olma günüdür…

Gerisi havanda su dövmektir…